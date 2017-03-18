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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:46
rjkz написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Вас почему-то волнуют вопросы, которые очень второстепенные
ясно, язык в попу убежал
В Уно сити 24 паркоместа на 263 квартиры.
Придомовой территории там нет от слова "совсем"
парковка на территории хруща для жителей УНО если и возможна, то должна быть платной, 100 грн/в час, из которых 80 должны идти жителям хруща. Бачили очі шо купували
Серж, нельзя так макать человека в то, что его идеалы взаимоисключающие.
Это не гуманно и может вызвать депрессию и потерю целеполагания.
Вообще-то в депрессии сейчас Серж и именно из-за своих оторванных от реальности идеалов. Прислушивался бы к тому, что ему говорят люди с "взаимоисключающими идеалами" - и было бы все ОК.
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 30 лип, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:48
hume написав:
Смотрю ты с доллара переключился на Киевгорстрой.
сами ждём от кГс финта
Понял где у КРЖН слабое место и бьёт по нему, хочет потопить Титаник.
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airmax78
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:05
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Ірина_
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:21
hxbbgaf час назад предложил к обсуждению. Модератор не следит за темой
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Serg-ik
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:23
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Serg-ik
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:27
sequence написав:
нет. Реально стройки стоят. Новых закладок нет. В конце августа инвесторы КГС, включая бывшие дома Укрбуда, Медовый и прочие собираются на страйк. Можно было бы подумать, что это вес Укрбуда потопил - но нет, своих проблем хватило.
Думаю, реально кассовый разрыв из-за дорожая сырья + коррупция
Из-за сокращения новых проектов (закладок, как вы написали), о чем я предупреждал еще год назад. Думаю, что у Интергала с кешом дела не лучше, несмотря на рассказы их боссов мега-вип-покупану за чашкой чая.
И Столица пойдет туда же, если в ближайшее время не начнет собирать деньги на десяток домов Патриотики на Озерах (старое название проекта)
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zРадио
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:33
zРадио написав:
И Столица пойдет туда же, если в ближайшее время не начнет собирать деньги на десяток домов Патриотики на Озерах (старое название проекта)
там земля уже порезана и распродана, мне предлагали участок под стройку 8куе/сотка.
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vitaliian
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:37
vitaliian написав: zРадио написав:
И Столица пойдет туда же, если в ближайшее время не начнет собирать деньги на десяток домов Патриотики на Озерах (старое название проекта)
там земля уже порезана и распродана, мне предлагали участок под стройку 8куе/сотка.
Предположу, что вас хотели обмануть
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zРадио
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:37
sequence написав: Grand Touring написав:
.. Может неофициально люди всеслились кое-где и живут? Что там с этой реформой ДАБИ, уже закончилась? И без реформы мути хватает.
нет. Реально стройки стоят. Новых закладок нет. В конце августа инвесторы КГС, включая бывшие дома Укрбуда, Медовый и прочие собираются на страйк. Можно было бы подумать, что это вес Укрбуда потопил - но нет, своих проблем хватило.
Думаю, реально кассовый разрыв из-за дорожая сырья + коррупция
Уноноктій неначе інвештував в "Медовий".
Значить, отримає облизня.
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Frant
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:38
А потом - прямым курсом к МХЗ. Странно правда, что оперирут периодом стагнации в квартал - это вообще не период для РН
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Faceless
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