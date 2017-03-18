Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:14

Успіх написав: "В Україні - нема альтернативи бетону!"©

(Альтернатива - лише у високих відсотках депо - а вони зараз "куйня на пісному маслі") "В Україні - нема альтернативи бетону!"©(Альтернатива - лише у високих відсотках депо - а вони зараз "куйня на пісному маслі")

Когда нет альтернативы, неизбежно произойдет следующее:Однажды в деревне появился торговец и объявил жителям, что он будет покупать у них обезьян по $10. Сельские жители, видя как много обезьян в джунглях, забросили свои участки и принялись ловить их. Торговец накупил тысячи обезьян по $10, но количество обезьян стало уменьшаться и ловить их стало все труднее.Тогда торговец поднял награду за поимку каждой обезьяны до $20. И люди снова принялись ловить обезьян. Вскоре продовольствия в деревне стало совсем мало, и сельские жители стали потихоньку возвращаться на свои поля. Торговец поднял цену до $50. Однако ему необходимо было отъехать в город по своим делам, и он оставил вместо себя помощника.Помощник собрал всех жителей деревни и предложил им сделку: «Посмотрите на все эти клетки с тысячами обезьян, которые вы уже поймали. Я готов уступить их вам всего по $35 долларов, а когда вернется торговец, вы продадите их ему по $50 за штуку!».Жители деревни подумали, посчитали, потом собрали все свои сбережения, набрали долгов и скупили всех обезьян на $700 млрд. После этого они никогда уже не видели торговца с помощником. Зато у них остались большие долги и совершенно ненужные им обезьяныPS: а в случае с бетоном и плохой демографией когда-нибудь это произойдет и при наличии альтернатив