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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 814881498150815181528153>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 126
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
23
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:46

  zРадио написав:..
Из-за сокращения новых проектов (закладок, как вы написали), о чем я предупреждал еще год назад. Думаю, что у Интергала с кешом дела не лучше, несмотря на рассказы их боссов мега-вип-покупану за чашкой чая.

И Столица пойдет туда же, если в ближайшее время не начнет собирать деньги на десяток домов Патриотики на Озерах (старое название проекта)

да, это судьба всех "дешевых" застройщиков - я это упоминал еще полгода-год назад, когда мы афигели от еженедельной смены ценников. Жаль, что я тоже попал под эту раздачу, сам дурак. Резкий рост ценников вместо "парапланирования", в том числе, был обусловлен попыткой застройщиков заложить будущие подорожания сырья и людей в цену.
а вы еще продолжаете ждать судьбоносное заседание комитета по операциям на открытым рынкам? Или смирились, что в этом году уже ффсьо?? ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:49

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:Через 2-3 месяца цены на квартиры достигнут пика
https://ubr.ua/market/real-estate/chere ... ka-4005494

А потом - прямым курсом к МХЗ. Странно правда, что оперирут периодом стагнации в квартал - это вообще не период для РН

В очередной раз пишут, что квартиры покупают, чтобы сохранить сбережения.
Цена растёт, но люди все равно покупают с целью сбережения. Интересно, будут ли они продавать квартиры, чтобы обналичить сбереженное? если да, то кому, если рынок по словам авторов статьи на максимуме и не будет больше расти?
Вроде все логично-сберегать в недвижимости. Но после 2008 г. был 2009, а после 2013 был 2014...Как сбережение-не годится. Выходит, что люди берут то, что им не особо нужно...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:04

  sequence написав: да, это судьба всех "дешевых" застройщиков - я это упоминал еще полгода-год назад, когда мы афигели от еженедельной смены ценников. Жаль, что я тоже попал под эту раздачу, сам дурак. Резкий рост ценников вместо "парапланирования", в том числе, был обусловлен попыткой застройщиков заложить будущие подорожания сырья и людей в цену


Инфляция в строительстве не превышает общепроизводственную, в условиях которой потребительские цены выросли аж на 9,5% за год. Застройщики попытались дернуть цены вверх сильнее, но уперлись в потолок предложения, которое пришлось уменьшить на 70%. Теперь будут выгребать последствия своей жадности поиском заемных средств не у частных инвесторов как вы, а у банкиров. Удастся это не только лишь всем (с) Но вы не переживайте, у КГС вероятность остаться на плаву выше, чем у других.


  sequence написав: а вы еще продолжаете ждать судьбоносное заседание комитета по операциям на открытым рынкам? Или смирились, что в этом году уже ффсьо?? ))


Вы не там ищете, где позлорадствовать. От позавчерашнего заседания никто в здравом уме разворота риторики не ожидал
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:если да, то кому, если рынок по словам авторов статьи на максимуме и не будет больше расти?
никто не знает где и когда тот максимум. Даже статистики кто для чего покупает нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 лип, 2021 11:08, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:07

  Serg-ik написав:Цена растёт, но люди все равно покупают с целью сбережения. Интересно, будут ли они продавать квартиры, чтобы обналичить сбереженное? если да, то кому, если рынок по словам авторов статьи на максимуме и не будет больше расти?


Зачем нам деньги в условиях высокой инфляции? Продавать не будем. Будем если что по бартеру.
"Меняю шикардосную квартиру в центре Киева на аналогичную в Дубаи, Марина. С доплатой не предлагать." :!:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:08

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:
  Serg-ik написав:Через 2-3 месяца цены на квартиры достигнут пика
https://ubr.ua/market/real-estate/chere ... ka-4005494

А потом - прямым курсом к МХЗ. Странно правда, что оперирут периодом стагнации в квартал - это вообще не период для РН

В очередной раз пишут, что квартиры покупают, чтобы сохранить сбережения.
Цена растёт, но люди все равно покупают с целью сбережения. Интересно, будут ли они продавать квартиры, чтобы обналичить сбереженное? если да, то кому, если рынок по словам авторов статьи на максимуме и не будет больше расти?
Вроде все логично-сберегать в недвижимости. Но после 2008 г. был 2009, а после 2013 был 2014...Как сбережение-не годится. Выходит, что люди берут то, что им не особо нужно...

"В Україні - нема альтернативи бетону!"©
(Альтернатива - лише у високих відсотках депо - а вони зараз "куйня на пісному маслі") :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:09

  Успіх написав:(Альтернатива - лише у високих відсотках депо - а вони зараз "куйня на пісному маслі") :mrgreen:
вы главное жарьте, а рыба будет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:10

  Serg-ik написав:Как сбережение-не годится. Выходит, что люди берут то, что им не особо нужно

А це вже залежить від рівня компетентності.
Інтелехта, так би мовити.

На КРЖН - треба чітко знати:
1) з якою метою купляти
2) коли входити
3) коли виходити

П.С. Фактор війни треба постійно мати на увазі - вона ще не закінчена. А падіння цін КРЖН 2014-2018 було обумовлено саме війною.
Зараз ціни відновлюються.
До пори, до часу)))) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:14

Сейчас во многих сферах тяжелее стало выполнять обязательства - издержки ростут, а перекладывать их на покупателя не всем получается. Монополиям повезло больше. Поэтому нужно более настороженно относится к контрагентам с большими долгами.
Востаннє редагувалось Grand Touring в П'ят 30 лип, 2021 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:14

  Успіх написав:"В Україні - нема альтернативи бетону!"©
(Альтернатива - лише у високих відсотках депо - а вони зараз "куйня на пісному маслі") :mrgreen:


Когда нет альтернативы, неизбежно произойдет следующее:

Однажды в деревне появился торговец и объявил жителям, что он будет покупать у них обезьян по $10. Сельские жители, видя как много обезьян в джунглях, забросили свои участки и принялись ловить их. Торговец накупил тысячи обезьян по $10, но количество обезьян стало уменьшаться и ловить их стало все труднее.
Тогда торговец поднял награду за поимку каждой обезьяны до $20. И люди снова принялись ловить обезьян. Вскоре продовольствия в деревне стало совсем мало, и сельские жители стали потихоньку возвращаться на свои поля. Торговец поднял цену до $50. Однако ему необходимо было отъехать в город по своим делам, и он оставил вместо себя помощника.
Помощник собрал всех жителей деревни и предложил им сделку: «Посмотрите на все эти клетки с тысячами обезьян, которые вы уже поймали. Я готов уступить их вам всего по $35 долларов, а когда вернется торговец, вы продадите их ему по $50 за штуку!».
Жители деревни подумали, посчитали, потом собрали все свои сбережения, набрали долгов и скупили всех обезьян на $700 млрд. После этого они никогда уже не видели торговца с помощником. Зато у них остались большие долги и совершенно ненужные им обезьяны

PS: а в случае с бетоном и плохой демографией когда-нибудь это произойдет и при наличии альтернатив
zРадио
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