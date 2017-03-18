Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Grand Touring написав:Монополиям повезло больше. Поэтому нужно более настороженно относится к контрагентам с большими долгами.
до поры до времени. количество населения сокращается, то есть уменьшается количество тех, на кого перекладывать. А протяженность коммуникаций прежняя( вымершие села не на много их уменьшают) Как пример-давал позавчера ссылку на статью, что отключают целые кварталы от центрального отопления, потому что очень дорого на малое количество жильцов. Результат политики "каждый сам за себя", которые так любят пропагандировать некоторые товарищи "капиталисты" на форуме
zРадио написав:.. Инфляция в строительстве не превышает общепроизводственную, в условиях которой потребительские цены выросли аж на 9,5% за год. Застройщики попытались дернуть цены вверх сильнее, но уперлись в потолок предложения, которое пришлось уменьшить на 70%.
хорошо вроде общались, снова за свое? )))
zРадио написав: Теперь будут выгребать последствия своей жадности поиском заемных средств не у частных инвесторов как вы, а у банкиров. Удастся это не только лишь всем (с)
Корпоративные кредиты нынче насыпают под 12%, а стройки трывают по несколько лет - никто не будет сильно пользоваться, разве что для покрытия кассового разрыва. У некоторых застройщиков и банки то карманные есть для этих целей, где доход плавно перетекает из левого кармана в правый.
zРадио написав:Вы не там ищете, где позлорадствовать. От позавчерашнего заседания никто в здравом уме разворота риторики не ожидал
PS: для справки, в докоронакризисный 2019-й Мекку посетило 7 млн паломников, и их количество жестко ограничивалось разрешениями, поскольку город технически не может принять больше
при чем здесь паломники в мекку, зрадио? вчера как раз обсуждали аномальное количество богатых арабских туристов в киеве и вот подтверждение и причина отельеры и рестораторы трошки вздохнут после локдаунов, ритейлеры и рантье тоже, приток бабла и вот это вот все баальшой привет
Grand Touring написав:Сейчас во многих сферах тяжелее стало выполнять обязательства - издержки ростут, а перекладывать их на покупателя не всем получается. ..
пока получается почти у всех. Стратегии меняются, тот кто не сообразил, может пойти по миру. В долг давать товар сейчас не выгодно, бо завтра за выручку не сможешь купить новую партию. Зато можно довольно дешево кредитнуться (12% годовых) и хорошо провернуть.