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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81498150815181528153>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 126
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
23
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:Монополиям повезло больше. Поэтому нужно более настороженно относится к контрагентам с большими долгами.

до поры до времени. количество населения сокращается, то есть уменьшается количество тех, на кого перекладывать. А протяженность коммуникаций прежняя( вымершие села не на много их уменьшают)
Как пример-давал позавчера ссылку на статью, что отключают целые кварталы от центрального отопления, потому что очень дорого на малое количество жильцов. Результат политики "каждый сам за себя", которые так любят пропагандировать некоторые товарищи "капиталисты" на форуме
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как Украина стала Меккой для туристов из Мекки и Медины

https://biz.nv.ua/amp/otkuda-v-kieve-ta ... 66583.html
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:30

  kingkongovets написав:Как Украина стала Меккой для туристов из Мекки и Медины

https://biz.nv.ua/amp/otkuda-v-kieve-ta ... 66583.html


Ох уж этот кликбейт...

PS: для справки, в докоронакризисный 2019-й Мекку посетило 7 млн паломников, и их количество жестко ограничивалось разрешениями, поскольку город технически не может принять больше
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:36

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:Как Украина стала Меккой для туристов из Мекки и Медины

https://biz.nv.ua/amp/otkuda-v-kieve-ta ... 66583.html


Ох уж этот кликбейт...

PS: для справки, в докоронакризисный 2019-й Мекку посетило 7 млн паломников, и их количество жестко ограничивалось разрешениями, поскольку город технически не может принять больше

Не едут туристы: "посутка вылезет на рынок долгосрочной аренды и в продажу и обрушит их".
Едут туристы - это все ерунда и неправда и завтра закончится.
Как ни крути - все равно обвал.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 30 лип, 2021 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:36

  zРадио написав:..
Инфляция в строительстве не превышает общепроизводственную, в условиях которой потребительские цены выросли аж на 9,5% за год. Застройщики попытались дернуть цены вверх сильнее, но уперлись в потолок предложения, которое пришлось уменьшить на 70%.

хорошо вроде общались, снова за свое? )))
  zРадио написав: Теперь будут выгребать последствия своей жадности поиском заемных средств не у частных инвесторов как вы, а у банкиров. Удастся это не только лишь всем (с)

Корпоративные кредиты нынче насыпают под 12%, а стройки трывают по несколько лет - никто не будет сильно пользоваться, разве что для покрытия кассового разрыва. У некоторых застройщиков и банки то карманные есть для этих целей, где доход плавно перетекает из левого кармана в правый.
  zРадио написав:Вы не там ищете, где позлорадствовать. От позавчерашнего заседания никто в здравом уме разворота риторики не ожидал

уж полночь близится, а Германа все нет
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:37

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  kingkongovets написав:Как Украина стала Меккой для туристов из Мекки и Медины

https://biz.nv.ua/amp/otkuda-v-kieve-ta ... 66583.html


Ох уж этот кликбейт...

PS: для справки, в докоронакризисный 2019-й Мекку посетило 7 млн паломников, и их количество жестко ограничивалось разрешениями, поскольку город технически не может принять больше
при чем здесь паломники в мекку, зрадио?
вчера как раз обсуждали аномальное количество богатых арабских туристов в киеве и вот подтверждение и причина
отельеры и рестораторы трошки вздохнут после локдаунов, ритейлеры и рантье тоже, приток бабла и вот это вот все
баальшой привет
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:41

  Grand Touring написав:Сейчас во многих сферах тяжелее стало выполнять обязательства - издержки ростут, а перекладывать их на покупателя не всем получается. ..

пока получается почти у всех. Стратегии меняются, тот кто не сообразил, может пойти по миру. В долг давать товар сейчас не выгодно, бо завтра за выручку не сможешь купить новую партию. Зато можно довольно дешево кредитнуться (12% годовых) и хорошо провернуть.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:43

За крок до перевороту думок©

  zРадио написав:PS: а в случае с бетоном и плохой демографией когда-нибудь это произойдет и при наличии альтернатив

Так в тому то і справа, що як каже п.Акурт - "в бетоні, як в сексі - треба вчасно вийти" :D

Або....можна дітям "на старт" дати, чи свій ПФ буде - здавати в оренду, або продати - навіть, за те, що дадуть - і то буде нанадцять пенсій вкупі)))))
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:45

  kingkongovets написав:Как Украина стала Меккой для туристов из Мекки и Медины

https://biz.nv.ua/amp/otkuda-v-kieve-ta ... 66583.html

есть что по теме?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:45

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:Как Украина стала Меккой для туристов из Мекки и Медины

https://biz.nv.ua/amp/otkuda-v-kieve-ta ... 66583.html

есть что по теме?

в смысле, - где в центре прикупить трёху за 50К?
sequence
 
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