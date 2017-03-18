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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8150815181528153>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 126
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
23
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:46

  zРадио написав:Когда нет альтернативы, неизбежно произойдет следующее:

[i]Однажды в деревне появился торговец и объявил жителям, что он будет покупать у них обезьян по $10.


Пример совершенно неуместен по отношению к рн.
Жилье - не обезъяна.
Слово жилье однокоренное слову жизнь. Жилье необходимое условие жизни человека и воспроизводства рабочей силы. Обезъяны - бесполезные твари, приносящие людям только шкоду.
В Украине сейчас нужно в два раза больше жилья, чем было построено за все прошлое столетие. Жилье стареет и выходит из эксплуатации, повышаются его стандарты, растут к нему требования со стороны потребителя.
Вечная история и вечный двигатель рынка. Так же как и пожрать.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:48

  sequence написав: пока получается почти у всех.
в вашей сфере возможно - коньюктура рынка стройки + Киев
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:53

  Grand Touring написав:.. в вашей сфере возможно ..

почему только "в вашей сфере"? Я могу со старта привести кучу примеров с другими товарами. Можете сами посчитать, сколько бы вы заработали на бочке растительного масла (непортящееся, вроде?) прикупив ее год назад и реализовав сегодня. Туда же дерево, металл, диоксид титана, азотные удобрения. :D ...
Подорожало люто все. Мне крайне сложно вспомнить что-то, что за год подешевело. Можете мне напомнить, бо вообще в голову ничего не лезет.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Жилье необходимое условие жизни человека и воспроизводства рабочей силы

Гляньте -ка, Карла Маркса вспомнил...
По десятку однух скупают под аренду или стояками-это для воспроизводства рабочей силы? Или потому что жить негде?
18% НДФЛ для "инвесторов"-удар по воспроизводству рабочей силы?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:Как Украина стала Меккой для туристов из Мекки и Медины

https://biz.nv.ua/amp/otkuda-v-kieve-ta ... 66583.html

есть что по теме?
а грандиозный приток бабла в город на ровном месте - это оффтоп?)
это мешает вам привычно поднывать
в рабочее время?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:01

  kingkongovets написав:Как Украина стала Меккой для туристов из Мекки и Медины

https://biz.nv.ua/amp/otkuda-v-kieve-ta ... 66583.html


Я был у них в Риаде, плотно полазил по их молам и шопингам.
Ребята, наши оушен плазы и скай молы на две головы выше, а цены в два раза ниже.
Их тьолки обожают шопинг и при деньгах. Плюс в Киеве цивилизация, атмосфера, весело и без забобонов. :!:
Они открыли для себя Украину. 8) Теперь будут ездить постоянно. А некоторые привезут с собой домой под сердцем нашего козака или козачку. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:03

  sequence написав:
  Grand Touring написав:Сейчас во многих сферах тяжелее стало выполнять обязательства - издержки ростут, а перекладывать их на покупателя не всем получается. ..

пока получается почти у всех.


Почти ни у кого не получается. Сравнивайте CPI и PPI. Подсказка - последний сейчас вдвое выше первого

  sequence написав: Стратегии меняются, тот кто не сообразил, может пойти по миру


Первыми по миру пойдут те, кто растеряет покупателей. А растерять их, повышая цены сильнее, чем растет покупательская способность, проще, чем это может показаться растишкам (простите за использование термина, но ведь ваша экзальтированность в отношении цен бетона неизбежно проецируется и на покупателей ваших товаров). Драгрейсинг - плохая стратегия. Именно поэтому CPI отстает от PPI - умные дорожат долей рынка и отношениями с клиентами. На длинной дистанции они выиграют. А недальновидные (которым кажется, что они практичные) - быстро сойдут с трассы
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:08

  Serg-ik написав:По десятку однух скупают под аренду или стояками-это для воспроизводства рабочей силы? Или потому что жить негде?
18% НДФЛ для "инвесторов"-удар по воспроизводству рабочей силы?


Наоборот, налоги для переспределения национального богатства в пользу таких безхатченков как ты. Государство будет больше забирать у богатых и больше давать нуждающимся. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:где в центре прикупить трёху за 50К?

не фантазируйте
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:11

  zРадио написав: Сравнивайте CPI и PPI.


Ты уже досравнивался - обосрался и опозорился тут по полной. :?
Libo
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