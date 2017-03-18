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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:46
zРадио написав:
Когда нет альтернативы, неизбежно произойдет следующее:
[i]Однажды в деревне появился торговец и объявил жителям, что он будет покупать у них обезьян по $10.
Пример совершенно неуместен по отношению к рн.
Жилье - не обезъяна.
Слово жилье однокоренное слову жизнь. Жилье необходимое условие жизни человека и воспроизводства рабочей силы. Обезъяны - бесполезные твари, приносящие людям только шкоду.
В Украине сейчас нужно в два раза больше жилья, чем было построено за все прошлое столетие. Жилье стареет и выходит из эксплуатации, повышаются его стандарты, растут к нему требования со стороны потребителя.
Вечная история и вечный двигатель рынка. Так же как и пожрать.
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Libo
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:48
sequence написав:
пока получается почти у всех.
в вашей сфере возможно - коньюктура рынка стройки + Киев
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Grand Touring
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:53
Grand Touring написав:
.. в вашей сфере возможно ..
почему только "в вашей сфере"? Я могу со старта привести кучу примеров с другими товарами. Можете сами посчитать, сколько бы вы заработали на бочке растительного масла (непортящееся, вроде?) прикупив ее год назад и реализовав сегодня. Туда же дерево, металл, диоксид титана, азотные удобрения.
...
Подорожало люто все. Мне крайне сложно вспомнить что-то, что за год подешевело. Можете мне напомнить, бо вообще в голову ничего не лезет.
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sequence
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:55
Libo написав:
Жилье необходимое условие жизни человека и воспроизводства рабочей силы
Гляньте -ка, Карла Маркса вспомнил...
По десятку однух скупают под аренду или стояками-это для воспроизводства рабочей силы? Или потому что жить негде?
18% НДФЛ для "инвесторов"-удар по воспроизводству рабочей силы?
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Serg-ik
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:57
Serg-ik написав:
есть что по теме?
а грандиозный приток бабла в город на ровном месте - это оффтоп?)
это мешает вам привычно поднывать
в рабочее время?)
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kingkongovets
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:01
Я был у них в Риаде, плотно полазил по их молам и шопингам.
Ребята, наши оушен плазы и скай молы на две головы выше, а цены в два раза ниже.
Их тьолки обожают шопинг и при деньгах. Плюс в Киеве цивилизация, атмосфера, весело и без забобонов.
Они открыли для себя Украину.
Теперь будут ездить постоянно. А некоторые привезут с собой домой под сердцем нашего козака или козачку.
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Libo
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:03
sequence написав: Grand Touring написав:
Сейчас во многих сферах тяжелее стало выполнять обязательства - издержки ростут, а перекладывать их на покупателя не всем получается.
..
пока получается почти у всех.
Почти ни у кого не получается. Сравнивайте CPI и PPI. Подсказка - последний сейчас вдвое выше первого
sequence написав:
Стратегии меняются, тот кто не сообразил, может пойти по миру
Первыми по миру пойдут те, кто растеряет покупателей. А растерять их, повышая цены сильнее, чем растет покупательская способность, проще, чем это может показаться растишкам (простите за использование термина, но ведь ваша экзальтированность в отношении цен бетона неизбежно проецируется и на покупателей ваших товаров). Драгрейсинг - плохая стратегия. Именно поэтому CPI отстает от PPI - умные дорожат долей рынка и отношениями с клиентами. На длинной дистанции они выиграют. А недальновидные (которым кажется, что они практичные) - быстро сойдут с трассы
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zРадио
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:08
Serg-ik написав:
По десятку однух скупают под аренду или стояками-это для воспроизводства рабочей силы? Или потому что жить негде?
18% НДФЛ для "инвесторов"-удар по воспроизводству рабочей силы?
Наоборот, налоги для переспределения национального богатства в пользу таких безхатченков как ты. Государство будет больше забирать у богатых и больше давать нуждающимся.
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Libo
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:09
sequence написав:
где в центре прикупить трёху за 50К?
не фантазируйте
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Serg-ik
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:11
zРадио написав:
Сравнивайте CPI и PPI.
Ты уже досравнивался - обосрался и опозорился тут по полной.
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Libo
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