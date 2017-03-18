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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8150815181528153

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 126
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
23
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Наоборот, налоги для переспределения национального богатства в пользу таких безхатченков как ты. Государство будет больше забирать у богатых и больше давать нуждающимся.

в виде чего отдавать? дорог для Конга, у которого 2 авто?
Отдавать надо жильём, если речь идёт о перераспределнии.
Успеха госпрограммы в кредитовании жилья под 7% не вижу.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:14

  Libo написав:
  zРадио написав: Сравнивайте CPI и PPI.


Ты уже досравнивался - обосрался и опозорился тут по полной. :?


В глазах тем, кто не понимает, о чем я пишу, очень может быть
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:15

  Libo написав:
  zРадио написав: Сравнивайте CPI и PPI.


Ты уже досравнивался - обосрался и опозорился тут по полной. :?

Рано робити висновки, хто обісрався.
Треба зачекати хоча би півроку.
Хоча ціни КРЖН за рік виросли по-дорослому.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 30 лип, 2021 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:15

  zРадио написав:..
Первыми по миру пойдут те, кто растеряет покупателей. ..

кто мог их растерять - растерял ранее. Вы же теорию игр знаете? Я оттуда запомнил, что в игры на деньги с использованием одинаковых стратегий на каком-то участке времени всегда выигрывают те, у кого их больше.
Потому и пишу - нужно менять стратегию. Финансовую модель, маркетинг, товарный ряд, etc.
Мне вот стыдно и признаться, летом этого года прекратился физический прирост торговли - вот только цены в 1,5 раза выше г/г. Плохо это? - да. Ожидаемо - да. В этом году еще в марте я это предсказал в форекасте, указав причиной непомерный рост цен и дикое желание людей хоть раз в два года побывать на море. В любом случае эти "июльские хаи" выше примерно на 10% июля 2019.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:17

Serg-ik
конг для своих двух авто покупает парковочные абонементы на почти треху в квартал и в год платит в бюджет налогов больше, чем вся ваша котлета
а сержик снимает вчерную треху за десятку, с которой 100% не платится ни копейки налогов и при этом нагружает собой и своей семьей киевскую инфраструктуру, школы, детсады
так кто больше киеву реальной пользы приносит?
или вы хотите шоп вам с моих налогов построили и бесплатно выдали квартиру #какраньше?
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 30 лип, 2021 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:18

  sequence написав:Вы же теорию игр знаете? Я оттуда запомнил, что в игры на деньги с использованием одинаковых стратегий на каком-то участке времени всегда выигрывают те, у кого их больше.

Наполеон: "Битву завжди виграють великі батальйони!"

Питання в тому, якої стратегії зараз варто притримуватись на КРЖН.
Мені здається, що варто купляти - пузир буде надуватись ще мінімум півроку-рік.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:19

  sequence написав: Потому и пишу - нужно менять стратегию. Финансовую модель, маркетинг, товарный ряд, etc.


Повышение ценника - не стратегия. Сегодня побеждает онлайн. Побеждает и в борьбе за клиента, и в борьбе с ростом костов. Но вы и этот тренд упорно отрицаете. Так стоит ли хвост распускать?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:21

  Libo написав:
  kingkongovets написав:Как Украина стала Меккой для туристов из Мекки и Медины

https://biz.nv.ua/amp/otkuda-v-kieve-ta ... 66583.html


Я был у них в Риаде, плотно полазил по их молам и шопингам.
Ребята, наши оушен плазы и скай молы на две головы выше, а цены в два раза ниже.
Их тьолки обожают шопинг и при деньгах. Плюс в Киеве цивилизация, атмосфера, весело и без забобонов. :!:
Они открыли для себя Украину. 8) Теперь будут ездить постоянно. А некоторые привезут с собой домой под сердцем нашего козака или козачку. :oops:

Бльооооооо... Модераторы, удалите это
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