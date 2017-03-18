Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:15

zРадио написав: ..

Первыми по миру пойдут те, кто растеряет покупателей. .. ..Первыми по миру пойдут те, кто растеряет покупателей. ..

кто мог их растерять - растерял ранее. Вы же теорию игр знаете? Я оттуда запомнил, что в игры на деньги с использованием одинаковых стратегий на каком-то участке времени всегда выигрывают те, у кого их больше.Потому и пишу - нужно менять стратегию. Финансовую модель, маркетинг, товарный ряд, etc.Мне вот стыдно и признаться, летом этого года прекратился физический прирост торговли - вот только цены в 1,5 раза выше г/г. Плохо это? - да. Ожидаемо - да. В этом году еще в марте я это предсказал в форекасте, указав причиной непомерный рост цен и дикое желание людей хоть раз в два года побывать на море. В любом случае эти "июльские хаи" выше примерно на 10% июля 2019.