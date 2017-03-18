в виде чего отдавать? дорог для Конга, у которого 2 авто?
Отдавать надо жильём, если речь идёт о перераспределнии.
Успеха госпрограммы в кредитовании жилья под 7% не вижу.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в виде чего отдавать? дорог для Конга, у которого 2 авто?
Отдавать надо жильём, если речь идёт о перераспределнии.
Успеха госпрограммы в кредитовании жилья под 7% не вижу.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:14
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:15
Рано робити висновки, хто обісрався.
Треба зачекати хоча би півроку.
Хоча ціни КРЖН за рік виросли по-дорослому.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 30 лип, 2021 12:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:15
кто мог их растерять - растерял ранее. Вы же теорию игр знаете? Я оттуда запомнил, что в игры на деньги с использованием одинаковых стратегий на каком-то участке времени всегда выигрывают те, у кого их больше.
Потому и пишу - нужно менять стратегию. Финансовую модель, маркетинг, товарный ряд, etc.
Мне вот стыдно и признаться, летом этого года прекратился физический прирост торговли - вот только цены в 1,5 раза выше г/г. Плохо это? - да. Ожидаемо - да. В этом году еще в марте я это предсказал в форекасте, указав причиной непомерный рост цен и дикое желание людей хоть раз в два года побывать на море. В любом случае эти "июльские хаи" выше примерно на 10% июля 2019.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:17
Serg-ik
конг для своих двух авто покупает парковочные абонементы на почти треху в квартал и в год платит в бюджет налогов больше, чем вся ваша котлета
а сержик снимает вчерную треху за десятку, с которой 100% не платится ни копейки налогов и при этом нагружает собой и своей семьей киевскую инфраструктуру, школы, детсады
так кто больше киеву реальной пользы приносит?
или вы хотите шоп вам с моих налогов построили и бесплатно выдали квартиру #какраньше?
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 30 лип, 2021 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:18
Наполеон: "Битву завжди виграють великі батальйони!"
Питання в тому, якої стратегії зараз варто притримуватись на КРЖН.
Мені здається, що варто купляти - пузир буде надуватись ще мінімум півроку-рік.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:19
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:21
Бльооооооо... Модераторы, удалите это
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