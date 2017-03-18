Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав: Потому и пишу - нужно менять стратегию. Финансовую модель, маркетинг, товарный ряд, etc.
Повышение ценника - не стратегия. Сегодня побеждает онлайн. Побеждает и в борьбе за клиента, и в борьбе с ростом костов. Но вы и этот тренд упорно отрицаете. Так стоит ли хвост распускать?
это вы так приколоться хотите надо мной? Когда я такое писал? Онлайн - это наш конек, штат всевозможных ойтишнегов, фейсбучников, вебщиков, 1С-шников, ютубщиков, СММ щиков у нас превышал 50 человек еще год назад, щас просто помню, что им пришлось снять этаж в каком-то бизнес центре.. Издержки на все это безумие является одной из причин поддержания высокого уровня цен
sequence написав: это вы так приколоться хотите надо мной? Когда я такое писал? Онлайн - это наш конек, штат всевозможных ойтишнегов, фейсбучников, вебщиков, 1С-шников, ютубщиков, СММ щиков у нас превышал 50 человек еще год назад, щас просто помню, что им пришлось снять этаж в каком-то бизнес центре..
Вы - один из основных оппонентов виртуализации. Или всерьез считаете, что можно делать качественный онлайн-продукт для клиентов, самим будучи оффлайн-староверами? Ну-ну... обратите внимание на то, кто больше других преуспел в кризис и адаптировался к new normal
kingkongovets написав:так кто больше киеву реальной пользы приносит? или вы хотите шоп вам с моих налогов построили и бесплатно выдали квартиру #какраньше?
Конг, скупающий за арендную плату очередную квартиру в сталинке, считает, что он работает и что-то создает. На самом деле сел на денежный ручеёк и перераспределяет чужие деньги в пользу себя, любимого. Ну и государству малость перепадает.
а вам не перепадает, вот беда то) кстати, как говорил биг - если аренда такое простое дело, то почему так мало людей им занимаются?)
зы: а с чего вы взяли шо я скупаю сталинки? просто интересно
Опять вернёмся к Китаю, в котором тоже так думали... «Жилье предназначено для проживания, а не для спекуляций» Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к подавлению жилищного строительства.
В последние дни Китай резко повысил ставки по ипотечным кредитам в крупных городах, пообещав ускорить развитие субсидируемого государством арендного жилья, и предпринял меры по усилению контроля над всем, от финансирования застройщиков, до передачи правового титула. Вице-премьер Хань Чжэн добавил, что этот сектор не следует использовать в качестве краткосрочного инструмента для стимулирования экономики.
Поскольку экономика Китая замедляется, а президент Си пытается повысить уровень рождаемости в стране, эта политика подчеркивает растущую решимость КПК отреагировать на растущее недовольство накопленным богатством и сужение возможностей молодёжи для продвижения вперед.
Хотя Китай потратил годы, пытаясь снизить цены на недвижимость, аналитики говорят, что этот раунд репрессий будет совсем другим. Один четкий сигнал прозвучал в комментариях вице-премьера Хана по поводу отказа от использования недвижимости для обеспечения краткосрочного стимулирования экономики.
«В прошлом Пекин постоянно использовал сектор недвижимости для стабилизации общего роста», но на этот раз политики не снимут ограничения на собственность, отчасти, из-за опасений по поводу системного финансового кризиса. Еще один сигнал поступил от необычно большого числа государственных структур, которые недавно пообещали усилить меры во всем, от разработки проектов и продажи домов, до аренды и услуг по управлению недвижимостью. Восемь политических органов заявили в совместном заявлении, что они ужесточат наказания за проступки. На линии огня окажутся девелоперы, которые не выплачивают задолженность по выплате долга, задерживают поставки предварительно проданных домов, или вызывают негативные новости для спасения рынка.
На кону карьера местных бюрократов. Должностные лица в городах, в которых отсутствуют надлежащие правила и которые испытывают резкие скачки цен, будут привлечены к ответственности. В понедельник, в комментарии государственного СМИ «Синьхуа», содержится призыв к тому, чтобы цены по всей стране оставались на разумном уровне и сделать это неотложной задачей. Инвесторы отреагировали продажей акций недвижимости, а недавний поток новостей оказал давление на девелоперов, которых уже заставляли сокращать заемные средства и соответствовать «трем красным линиям» Китая по показателям долга.
В понедельник, China Chengxin International Credit Rating изменил прогноз по сектору недвижимости страны со стабильного на негативный, ссылаясь на опасения по поводу ужесточения политики и ослабления доверия инвесторов.
«Владение собственностью - один из основных способов обострения неравенства доходов в Китае, поэтому ограничение будет жестким», - сказала А. Эрреро, главный экономист Natixis по Азиатско-Тихоокеанскому региону из Гонконга. По ее оценкам, вырастет стоимость ипотеки, особенно для тех, у кого несколько домов, равно как и налоги на недвижимость.
Китайскому правительству необходимо поддерживать хрупкое равновесие. По словам М. Рубинштейна, бывшего менеджера хедж-фонда, который сейчас пишет о финансах, на сектор недвижимости приходится 13% экономики страны, по сравнению с 5% в 1995 году.
Ошибки в политике могут иметь непредвиденные последствия для банковской системы. У китайских банков было более 50 триллионов юаней (10 триллионов сингапурских долларов) непогашенных кредитов от сектора недвижимости, больше чем в любой другой отрасли, и на их долю приходилось около 28% от общего объема кредитов в стране.
Но все признаки указывают на решимость правительства обеспечить социальную стабильность, даже если это вызовет краткосрочные потрясения на рынках капитала. Буквально в июне Го Шуцин, председатель Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая, предупредил, что нельзя делать ставки на то, что цены на недвижимость никогда не упадут. https://www.businesstimes.com.sg/real-e ... w-priority
Serg-ik написав:[Р В очередной раз пишут, что квартиры покупают, чтобы сохранить сбережения. Цена растёт, но люди все равно покупают с целью сбережения. Интересно, будут ли они продавать квартиры, чтобы обналичить сбереженное? если да, то кому, если рынок по словам авторов статьи на максимуме и не будет больше расти? ...
Тоже подметил это высказывание. Покупать по сегодняшним ценам, чтоб сохранить?! Выбрать пиковые цены за последние 6 лет...ну хз. Очень спорное утверждение. Тем более в Украине рынок недвижимости ну никак нельзя назвать тихой гаванью
Grand Touring написав:.. Может неофициально люди всеслились кое-где и живут? Что там с этой реформой ДАБИ, уже закончилась? И без реформы мути хватает.
нет. Реально стройки стоят. Новых закладок нет. В конце августа инвесторы КГС, включая бывшие дома Укрбуда, Медовый и прочие собираются на страйк. Можно было бы подумать, что это вес Укрбуда потопил - но нет, своих проблем хватило. Думаю, реально кассовый разрыв из-за дорожая сырья + коррупция
Grand Touring написав:.. Может неофициально люди всеслились кое-где и живут? Что там с этой реформой ДАБИ, уже закончилась? И без реформы мути хватает.
нет. Реально стройки стоят. Новых закладок нет. В конце августа инвесторы КГС, включая бывшие дома Укрбуда, Медовый и прочие собираются на страйк. Можно было бы подумать, что это вес Укрбуда потопил - но нет, своих проблем хватило. Думаю, реально кассовый разрыв из-за дорожая сырья + коррупция
Уноноктій неначе інвештував в "Медовий". Значить, отримає облизня.
в нього дилема: купив хату, вліз в борги, тепер думає що продати, недобуд Оранж чи недобуд Медовий. Але нічого, КРЖН тільки дорожатиме, так що борги та касові розриви - це не страшно, правда Долярчик?
hume написав:Тоже подметил это высказывание. Покупать по сегодняшним ценам, чтоб сохранить?! Выбрать пиковые цены за последние 6 лет...ну хз. Очень спорное утверждение. Тем более в Украине рынок недвижимости ну никак нельзя назвать тихой гаванью
та меньше просто надо обращать внимание на всю эту писанину рост цен видят все и каждый болтун хочет поумничать, высказавшись о неминуемом обвале а его вероятность такая же, как встретить на улице динозавра - 50/50 и учесть все факторы в прогнозе не может никто шото я еще не слышал, шоп хоть один «аналитик» сбросил «на пике» свою квартиру шоп после «неминуемого» обвала откупиться на дне одно блаблабла
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 30 лип, 2021 12:48, всього редагувалось 1 раз.