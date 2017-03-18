Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:35

Успіх написав: "В Україні - нема альтернативи бетону!"©

"В Україні - нема альтернативи бетону!"©

«Жилье предназначено для проживания, а не для спекуляций»

«Владение собственностью - один из основных способов обострения неравенства доходов в Китае, поэтому ограничение будет жестким»,

что нельзя делать ставки на то, что цены на недвижимость никогда не упадут.

Опять вернёмся к Китаю, в котором тоже так думали...В последние дни Китай резко повысил ставки по ипотечным кредитам в крупных городах, пообещав ускорить развитие субсидируемого государством арендного жилья, и предпринял меры по усилению контроля над всем, от финансирования застройщиков, до передачи правового титула. Вице-премьер Хань Чжэн добавил, что этот сектор не следует использовать в качестве краткосрочного инструмента для стимулирования экономики.Поскольку экономика Китая замедляется, а президент Си пытается повысить уровень рождаемости в стране, эта политика подчеркивает растущую решимость КПК отреагировать на растущее недовольство накопленным богатством и сужение возможностей молодёжи для продвижения вперед.Хотя Китай потратил годы, пытаясь снизить цены на недвижимость, аналитики говорят, что этот раунд репрессий будет совсем другим. Один четкий сигнал прозвучал в комментариях вице-премьера Хана по поводу отказа от использования недвижимости для обеспечения краткосрочного стимулирования экономики.«В прошлом Пекин постоянно использовал сектор недвижимости для стабилизации общего роста», но на этот раз политики не снимут ограничения на собственность, отчасти, из-за опасений по поводу системного финансового кризиса.Еще один сигнал поступил от необычно большого числа государственных структур, которые недавно пообещали усилить меры во всем, от разработки проектов и продажи домов, до аренды и услуг по управлению недвижимостью. Восемь политических органов заявили в совместном заявлении, что они ужесточат наказания за проступки. На линии огня окажутся девелоперы, которые не выплачивают задолженность по выплате долга, задерживают поставки предварительно проданных домов, или вызывают негативные новости для спасения рынка.На кону карьера местных бюрократов. Должностные лица в городах, в которых отсутствуют надлежащие правила и которые испытывают резкие скачки цен, будут привлечены к ответственности.В понедельник, в комментарии государственного СМИ «Синьхуа», содержится призыв к тому, чтобы цены по всей стране оставались на разумном уровне и сделать это неотложной задачей. Инвесторы отреагировали продажей акций недвижимости, а недавний поток новостей оказал давление на девелоперов, которых уже заставляли сокращать заемные средства и соответствовать «трем красным линиям» Китая по показателям долга.В понедельник, China Chengxin International Credit Rating изменил прогноз по сектору недвижимости страны со стабильного на негативный, ссылаясь на опасения по поводу ужесточения политики и ослабления доверия инвесторов.- сказала А. Эрреро, главный экономист Natixis по Азиатско-Тихоокеанскому региону из Гонконга. По ее оценкам,Китайскому правительству необходимо поддерживать хрупкое равновесие. По словам М. Рубинштейна, бывшего менеджера хедж-фонда, который сейчас пишет о финансах, на сектор недвижимости приходится 13% экономики страны, по сравнению с 5% в 1995 году.Ошибки в политике могут иметь непредвиденные последствия для банковской системы. У китайских банков было более 50 триллионов юаней (10 триллионов сингапурских долларов) непогашенных кредитов от сектора недвижимости,больше чем в любой другой отрасли, и на их долю приходилось около 28%от общего объема кредитов в стране.Но все признаки указывают на решимость правительства обеспечить социальную стабильность, даже если это вызовет краткосрочные потрясения на рынках капитала. Буквально в июне Го Шуцин, председатель Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая, предупредил,