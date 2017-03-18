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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8153815481558156>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 126
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
23
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:46

  Libo написав:
  Serg-ik написав:Цена растёт, но люди все равно покупают с целью сбережения. Интересно, будут ли они продавать квартиры, чтобы обналичить сбереженное? если да, то кому, если рынок по словам авторов статьи на максимуме и не будет больше расти?


Зачем нам деньги в условиях высокой инфляции? Продавать не будем. Будем если что по бартеру.
"Меняю шикардосную квартиру в центре Киева на аналогичную в Дубаи, Марина. С доплатой не предлагать." :!:

меняю кваритиру на Подолі на мешок картохи і клуню на хуторі, Лібо
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:48

  zРадио написав:..
Вы - один из основных оппонентов виртуализации. Или всерьез считаете, что можно делать качественный онлайн-продукт для клиентов, самим будучи оффлайн-староверами? Ну-ну... обратите внимание на то, кто больше других преуспел в кризис и адаптировался к new normal

не так. У нас смешанная модель, примерно как у Эпицентра. Который я сильно зауважал после экскурсии на новейший плиточный завод в Калиновке. Есть место и для B2C и B2B, и для крупнейшего и современного в стране производства, со всеми ISO, lean и т.д. - все есть.
Онлайн-продажи для нас является важной, но не ключевой цепочкой продаж. Специфика торговли подразумевает наличие больших шоу-румов, для "натурализации".
У меня не FMCG, для продвижения которых не нужно ничего кроме сайта, по-сути. А довольно дорогие товары длительного пользования.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:51

  kingkongovets написав:
zРадио написав:
  kingkongovets написав:Как Украина стала Меккой для туристов из Мекки и Медины

https://biz.nv.ua/amp/otkuda-v-kieve-ta ... 66583.html


Ох уж этот кликбейт...

PS: для справки, в докоронакризисный 2019-й Мекку посетило 7 млн паломников, и их количество жестко ограничивалось разрешениями, поскольку город технически не может принять больше
при чем здесь паломники в мекку, зрадио?
вчера как раз обсуждали аномальное количество богатых арабских туристов в киеве и вот подтверждение и причина
отельеры и рестораторы трошки вздохнут после локдаунов, ритейлеры и рантье тоже, приток бабла и вот это вот все
баальшой привет

в ЄС не пускають, а дома жарко, от і тому їдуть ...
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:05

  hume написав:Тоже подметил это высказывание. Покупать по сегодняшним ценам, чтоб сохранить?! Выбрать пиковые цены за последние 6 лет...ну хз. Очень спорное утверждение. Тем более в Украине рынок недвижимости ну никак нельзя назвать тихой гаванью :mrgreen:


Надо уточнять, сколько и кому надо сохранить.
Один хочет сохранить $50 тыщ, а другому миллион ляшку жжёт, да еще подпирается новыми потоками, а дома дитя созревает, на выданье ... Понятно, сохранять свои капиталы они будут по разному. Для первого сохранение его 50-ти тыщ в бетоне было бы высокорисковым и нерациональным, а для второго покупка еще одной квартиры - правильным и разумным решением. 8)
И не забываем, что большинство сохраняющих руководствуется принципом диверсифай портфолио и никто не сливает весь свой капитал в инвестиционную недвижимость. Есть еще и дугие надежные и привлекательные инструменты - ценные бумаги, серебряные ложки, золото, а сейчас еще и к землице примериваются ... :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:11

  sequence написав:Мне вот стыдно и признаться, летом этого года прекратился физический прирост торговли ... В этом году еще в марте я это предсказал в форекасте, указав причиной непомерный рост цен и дикое желание людей хоть раз в два года побывать на море. В любом случае эти "июльские хаи" выше примерно на 10% июля 2019.
Что тут стыдного, скорее всего Ж добралась и до вас, маленькая ж. Море тут не причем, сколько отдых длится 2 недели и ремонт делают строители с фотоотчетами. Почему с 2019 сравниваете?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:15

  Grand Touring написав:.. Почему с 2019 сравниваете?

потому что 2020 - это несколько странный год, сравнение с которым может привести толпу умников, которые расскажут, какая низкая там была база сравнения.
У нас есть прочие объективные обстоятельства с перераспределением потоков в торговле, в связи с открытием региональных филиалов (ранее я писал за Киев), но это я пока оставлю за скобками.
ЗЫ по поводу "Ж" что добралась до нас - можно только пожелать, чтобы до всех так добиралась. Объективно выручка в 1,5 раза выше, стагнирует физическая торговля, мы рассчитываем покрыть это ростом экспорта, но нужно время.
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 30 лип, 2021 13:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:15

  Libo написав:
  hume написав:Тоже подметил это высказывание. Покупать по сегодняшним ценам, чтоб сохранить?! Выбрать пиковые цены за последние 6 лет...ну хз. Очень спорное утверждение. Тем более в Украине рынок недвижимости ну никак нельзя назвать тихой гаванью :mrgreen:


Надо уточнять, сколько и кому надо сохранить.
Один хочет сохранить $50 тыщ, а другому миллион ляшку жжёт, да еще подпирается новыми потоками, а дома дитя созревает, на выданье ... Понятно, сохранять свои капиталы они будут по разному. Для первого сохранение его 50-ти тыщ в бетоне было бы высокорисковым и нерациональным, а для второго покупка еще одной квартиры - правильным и разумным решением. 8)
И не забываем, что большинство сохраняющих руководствуется принципом диверсифай портфолио и никто не сливает весь свой капитал в инвестиционную недвижимость. Есть еще и дугие надежные и привлекательные инструменты - ценные бумаги, серебряные ложки, золото, а сейчас еще и к землице примериваются ... :wink:


Вы инвестируете на фонду.

Серебро около 2001 года стояла 1.2$ (я не помню точно лень искать)
Сейчас стоит 25$. Есть перспективы на 100$+.

Серебра в природе много. И бетон квартиры, так же, могут построить.
Я знаю 3к на левом берегу в новом доме монолит стояла 33к$-40к$ в 2003 году. А сейчас стоит 90к$-140к$. (в 2007-2008гг - 250$+ стояло)

В сколько раз подорожало серебро и наш бетон?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:17

За крок до перевороту думок©

  flyman написав:так що борги та касові розриви - це не страшно, правда

Коли наперед все стратегічно обдумав і все зважив - то касовий розрив не трапиться(хоч впритул до нього можна наблизитись)
Наприклад:
От, якщо б я взяв в грудні смарт у першій черзі на останньому поверсі - то зараз його і не продаш з нормальною накруткою, і на ремонт/меблі/техніку - наразі немає коштів...
А так, то добре, що я все обдумав 8міс. тому! Думаю/дію/багатію! :D
  flyman написав:твій турецький гуру багато що каже, але чомусь сам не витягнув вчасно кінця із турецької нерухомості.

А для чого продавати "дачу" в курортному місті, яке омиває Середземне море?

Там треба лише насолоджуватись життям!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:23

  sequence написав:
  Grand Touring написав:.. Почему с 2019 сравниваете?

потому что 2020 - это несколько странный год, сравнение с которым может привести толпу умников, которые расскажут, какая низкая там была база сравнения.
У нас есть прочие объективные обстоятельства с перераспределением потоков в торговле, в связи с открытием филиалов, но это я пока оставлю за скобками.

ок, не буду надоедать с вопросами, так как их становится еще больше(если открываются филиалы, то рост выручки считается с филиалами, если есть рост отпускных цен - насколько он перекрывает рост закупочных цен, год сравнивается к году, если был в 2020 провал - в результате чего, ибо цены на кржн в 2020 также росли) Остановимся и на этом. Спасибо Вам за предыдущие посты.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:24

Успіх а что у тебя с торговлей, говорил что стало 4 выходных, в эти дни кто-то работает или точка закрыта?
Grand Touring
 
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