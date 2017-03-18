Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:15

Grand Touring написав: .. Почему с 2019 сравниваете? .. Почему с 2019 сравниваете?

потому что 2020 - это несколько странный год, сравнение с которым может привести толпу умников, которые расскажут, какая низкая там была база сравнения.У нас есть прочие объективные обстоятельства с перераспределением потоков в торговле, в связи с открытием региональных филиалов (ранее я писал за Киев), но это я пока оставлю за скобками.ЗЫ по поводу "Ж" что добралась до нас - можно только пожелать, чтобы до всех так добиралась. Объективно выручка в 1,5 раза выше, стагнирует физическая торговля, мы рассчитываем покрыть это ростом экспорта, но нужно время.