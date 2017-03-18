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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8153815481558156

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 126
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
23
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:25

  RTC12 написав:
«Владение собственностью - один из основных способов обострения неравенства доходов в Китае, поэтому ограничение будет жестким», - сказала А. Эрреро, главный экономист Natixis по Азиатско-Тихоокеанскому региону из Гонконга. По ее оценкам, вырастет стоимость ипотеки, особенно для тех, у кого несколько домов, равно как и налоги на недвижимость.



В Америке так и делают. При покупке недвижимости ты должен указать цель - для себя или инвестиционная. Если для себя, ты будешь её держать зубами до последнего. Если инвестиционная, то не задумываясь скинешь в случае шухера. Поэтому разные ставки по ипотеке. И налоги разные - если ты в нем живешь, она выполняет твою важную жизненную функцию. Если зарабатываешь на ней и на других - отстегни больше в пользу нуждающихся. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:41

  proftpd66 написав:Вы инвестируете на фонду.

Серебро около 2001 года стояла 1.2$ (я не помню точно лень искать)
Сейчас стоит 25$. Есть перспективы на 100$+.

Серебра в природе много. И бетон квартиры, так же, могут построить.
Я знаю 3к на левом берегу в новом доме монолит стояла 33к$-40к$ в 2003 году. А сейчас стоит 90к$-140к$. (в 2007-2008гг - 250$+ стояло)

В сколько раз подорожало серебро и наш бетон?


Всегда призывал вас инвестировать в медь-золото-серебро. 8)
Серебра не так уж и много - надо все глубже и глубже врываться в землю, а содержание его в руде все меньше и меньше... Спрос пока удовлетворяется за счет рисайклинга, но если развернется строительство солнечных электростанций, то его потребуется намного больше. Резко подорожает и в ход пойдут наши слитки, монеты и ложки...
По меди уже дефицит, а содержание в породе резко снижается. А для производства электрокара меди надо в 10 раз больше, чем для производства авто, инфраструктурные проекты, провода кругом надо менять на медные и т.д.
Скоро для денег придется крупную тумбочку покупать. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Всегда призывал вас инвестировать в медь-золото-серебро

с золотом и серебром для обычного человека все ясно. Хотя серебро сложновато в достаточном объёме хранить просто дома. С медью как быть? Или Вы предлагаете "бумажную" покупать?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:03

  Serg-ik написав: С медью как быть? Или Вы предлагаете "бумажную" покупать?


Можно акции медных рудников. Растут быстрее самой меди, с упреждением. 8)
Libo
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