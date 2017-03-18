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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:25
RTC12 написав:«Владение собственностью - один из основных способов обострения неравенства доходов в Китае, поэтому ограничение будет жестким»,
- сказала А. Эрреро, главный экономист Natixis по Азиатско-Тихоокеанскому региону из Гонконга. По ее оценкам, вырастет стоимость ипотеки, особенно для тех, у кого несколько домов, равно как и налоги на недвижимость.
В Америке так и делают. При покупке недвижимости ты должен указать цель - для себя или инвестиционная. Если для себя, ты будешь её держать зубами до последнего. Если инвестиционная, то не задумываясь скинешь в случае шухера. Поэтому разные ставки по ипотеке. И налоги разные - если ты в нем живешь, она выполняет твою важную жизненную функцию. Если зарабатываешь на ней и на других - отстегни больше в пользу нуждающихся.
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Libo
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:41
proftpd66 написав:
Вы инвестируете на фонду.
Серебро около 2001 года стояла 1.2$ (я не помню точно лень искать)
Сейчас стоит 25$. Есть перспективы на 100$+.
Серебра в природе много. И бетон квартиры, так же, могут построить.
Я знаю 3к на левом берегу в новом доме монолит стояла 33к$-40к$ в 2003 году. А сейчас стоит 90к$-140к$. (в 2007-2008гг - 250$+ стояло)
В сколько раз подорожало серебро и наш бетон?
Всегда призывал вас инвестировать в медь-золото-серебро.
Серебра не так уж и много - надо все глубже и глубже врываться в землю, а содержание его в руде все меньше и меньше... Спрос пока удовлетворяется за счет рисайклинга, но если развернется строительство солнечных электростанций, то его потребуется намного больше. Резко подорожает и в ход пойдут наши слитки, монеты и ложки...
По меди уже дефицит, а содержание в породе резко снижается. А для производства электрокара меди надо в 10 раз больше, чем для производства авто, инфраструктурные проекты, провода кругом надо менять на медные и т.д.
Скоро для денег придется крупную тумбочку покупать.
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Libo
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:50
Libo написав:
Всегда призывал вас инвестировать в медь-золото-серебро
с золотом и серебром для обычного человека все ясно. Хотя серебро сложновато в достаточном объёме хранить просто дома. С медью как быть? Или Вы предлагаете "бумажную" покупать?
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Serg-ik
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:03
Serg-ik написав:
С медью как быть? Или Вы предлагаете "бумажную" покупать?
Можно акции медных рудников. Растут быстрее самой меди, с упреждением.
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Libo
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