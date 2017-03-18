Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:41

proftpd66 написав: Вы инвестируете на фонду.



Серебро около 2001 года стояла 1.2$ (я не помню точно лень искать)

Сейчас стоит 25$. Есть перспективы на 100$+.



Серебра в природе много. И бетон квартиры, так же, могут построить.

Я знаю 3к на левом берегу в новом доме монолит стояла 33к$-40к$ в 2003 году. А сейчас стоит 90к$-140к$. (в 2007-2008гг - 250$+ стояло)



В сколько раз подорожало серебро и наш бетон? Вы инвестируете на фонду.Серебро около 2001 года стояла 1.2$ (я не помню точно лень искать)Сейчас стоит 25$. Есть перспективы на 100$+.Серебра в природе много. И бетон квартиры, так же, могут построить.Я знаю 3к на левом берегу в новом доме монолит стояла 33к$-40к$ в 2003 году. А сейчас стоит 90к$-140к$. (в 2007-2008гг - 250$+ стояло)В сколько раз подорожало серебро и наш бетон?

Всегда призывал вас инвестировать в медь-золото-серебро.Серебра не так уж и много - надо все глубже и глубже врываться в землю, а содержание его в руде все меньше и меньше... Спрос пока удовлетворяется за счет рисайклинга, но если развернется строительство солнечных электростанций, то его потребуется намного больше. Резко подорожает и в ход пойдут наши слитки, монеты и ложки...По меди уже дефицит, а содержание в породе резко снижается. А для производства электрокара меди надо в 10 раз больше, чем для производства авто, инфраструктурные проекты, провода кругом надо менять на медные и т.д.Скоро для денег придется крупную тумбочку покупать.