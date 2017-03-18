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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:41
proftpd66 написав:
Вы инвестируете на фонду.
Серебро около 2001 года стояла 1.2$ (я не помню точно лень искать)
Сейчас стоит 25$. Есть перспективы на 100$+.
Серебра в природе много. И бетон квартиры, так же, могут построить.
Я знаю 3к на левом берегу в новом доме монолит стояла 33к$-40к$ в 2003 году. А сейчас стоит 90к$-140к$. (в 2007-2008гг - 250$+ стояло)
В сколько раз подорожало серебро и наш бетон?
Всегда призывал вас инвестировать в медь-золото-серебро.
Серебра не так уж и много - надо все глубже и глубже врываться в землю, а содержание его в руде все меньше и меньше... Спрос пока удовлетворяется за счет рисайклинга, но если развернется строительство солнечных электростанций, то его потребуется намного больше. Резко подорожает и в ход пойдут наши слитки, монеты и ложки...
По меди уже дефицит, а содержание в породе резко снижается. А для производства электрокара меди надо в 10 раз больше, чем для производства авто, инфраструктурные проекты, провода кругом надо менять на медные и т.д.
Скоро для денег придется крупную тумбочку покупать.
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Libo
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:50
Libo написав:
Всегда призывал вас инвестировать в медь-золото-серебро
с золотом и серебром для обычного человека все ясно. Хотя серебро сложновато в достаточном объёме хранить просто дома. С медью как быть? Или Вы предлагаете "бумажную" покупать?
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Serg-ik
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:03
Serg-ik написав:
С медью как быть? Или Вы предлагаете "бумажную" покупать?
Можно акции медных рудников. Растут быстрее самой меди, с упреждением.
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Libo
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:14
Libo и какая минимальная сумма покупки, чтоб было выгодно после уплаты комиссий, платы за счёт и тп.? пересичному доступно?
или все же квартира доступнее и понятнее?
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Serg-ik
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:24
Grand Touring написав:
Успіх а что у тебя с торговлей, говорил что стало 4 выходных, в эти дни кто-то работает или точка закрыта?
4 вихідних - це в місяць (раніше було стільки ж на пів року)
І так, точка в ці дні є закрита.
Якось вже не раз обговорював з своїми різними знайомими-бізнесменами(ПП) - що не вигідно на 1-2 дні брати легально продавця(та навіть і не легально - все перераховувати/багато гемору)
Дешевше/простіше ТТ(торгову точку) закрити на день, чи 2!
(можна, звичайно когось з родичів попросити підмінити, але не завжди і родичі мають час, та й трохи лячно, щоб перевірка на найманих працівників не прийшла)
Тому, якось так і живемо/бізнесуємо))
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Успіх
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:27
Libo написав: zРадио написав:
Когда нет альтернативы, неизбежно произойдет следующее:
[i]Однажды в деревне появился торговец и объявил жителям, что он будет покупать у них обезьян по $10.
Пример совершенно неуместен по отношению к рн.
Жилье - не обезъяна.
Слово жилье однокоренное слову жизнь. Жилье необходимое условие жизни человека и воспроизводства рабочей силы. Обезъяны - бесполезные твари, приносящие людям только шкоду.
В Украине сейчас нужно в два раза больше жилья, чем было построено за все прошлое столетие. Жилье стареет и выходит из эксплуатации, повышаются его стандарты, растут к нему требования со стороны потребителя.
Вечная история и вечный двигатель рынка. Так же как и пожрать.
пока что из эксплуатации выходят только хаты в селах. А киевские хрущи продолжают сдерживать цену новостройкам. До 2019 года сдавалось по 100 кв.м. жилья на каждого киевского понаеха, столько не нужно. А теперь и вовсе понаехов нет, только избыточная смертность. Хрущи возле метро масово освобождаются.
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Ромасик
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:34
Успіх написав:
І так, точка в ці дні є закрита
да, так и подумал. Спасибо за ответ!
ПС. а сколько фильмов можешь посмотреть за день на работе? Я максимум два, дальше - не интересно.
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Grand Touring
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:42
Ромасик написав:
Хрущи возле метро масово освобождаются.
хрущи пока не скоро скорее панельки 3-4 комнатные, с конским ценником на отопление. Содержать такую квартиру будет равносильно закапыванию денег.
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vitaliian
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:45
vitaliian написав:
хрущи пока не скоро скорее панельки 3-4 комнатные, с конским ценником на отопление
а еще есть панельные хрущёвки. Эти первые на выход
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Serg-ik
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:48
Serg-ik написав: vitaliian написав:
хрущи пока не скоро скорее панельки 3-4 комнатные, с конским ценником на отопление
а еще есть панельные хрущёвки. Эти первые на выход
як перша квартира для київских "понаєхів" - цілком пристойне житло.
Ні?
Чи зразу слід орієнтуватись на 3к на вул. Інститутській чи Прорізній?
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Frant
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