Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
я же говорил, что вменяемый человек в Уно сити хаус жить не будет Это будет гостиница: посуточная, бордель и аренда на полгода Вот доказательство
Предлагаем Вашему вниманию под бизнес, (мини-отель), блок из 7 квартир (обособленная половина этажа) в новострое! Площадь объекта: 335 кв.м. Реальный ввод в эксплуатацию - сентябрь 2021. ЖК UNO City. 10/25 этажного здания. Прекрасный вид. Состояние после строителей. Полноценная половина этажа с отдельным входом от лифтовой. Возможна частичная перепланировка нет несущих стен.
Serg-ik написав:Libo и какая минимальная сумма покупки, чтоб было выгодно после уплаты комиссий, платы за счёт и тп.? пересичному доступно? или все же квартира доступнее и понятнее?
Серж не лезьте туда. Там все жестко. Зайдете не вовремя - это не квартира, в которой можно жить и трудно продать. Там фиксануть лося - это 1 секунда. Ааа... все пропало. Продал. -20% депозита. А оно через неделю-месяц вернулось или выросло выше. Отчаяние и депрессия. А может и наоборот - падает и падает и падает, а потом лежит и не шевелится.
Grand Touring написав:сколько фильмов можешь посмотреть за день на работе? Я максимум два, дальше - не интересно
Деколи і так)) - а деколи і на форумі більше 5ти дописів не напишеш, так як можуть привезти з двох-трьох гуртівень товар і його треба перевірити наявність, і розкласти.... - а ще в той час, як на зло, багато неадекватні/тошнотіків може бути наплив))
Serg-ik написав:Libo и какая минимальная сумма покупки, чтоб было выгодно после уплаты комиссий, платы за счёт и тп.? пересичному доступно? или все же квартира доступнее и понятнее?
Сейчас уже нет комиссий, платы за счет тоже ... Минимума тоже. Пожалуйста, просто балуйся копейками, учись, осваивай, готовься к серьезному наступлению и захвату их миллионов... Тут есть ветка. Идеи для торговли на рынках США