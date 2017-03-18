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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8154815581568157

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 126
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
23
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:52

я же говорил, что вменяемый человек в Уно сити хаус жить не будет
Это будет гостиница: посуточная, бордель и аренда на полгода
Вот доказательство
Предлагаем Вашему вниманию под бизнес, (мини-отель), блок из 7 квартир (обособленная половина этажа) в новострое! Площадь объекта: 335 кв.м. Реальный ввод в эксплуатацию - сентябрь 2021.
ЖК UNO City. 10/25 этажного здания. Прекрасный вид. Состояние после строителей. Полноценная половина этажа с отдельным входом от лифтовой. Возможна частичная перепланировка нет несущих стен.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/novostr ... f;promoted
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:17

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:Хрущи возле метро масово освобождаются.
хрущи пока не скоро скорее панельки 3-4 комнатные, с конским ценником на отопление. Содержать такую квартиру будет равносильно закапыванию денег.

не такие и конские. 100 баксов в мес - 600 за сезон. За такие деньги 0,5 м новостроя не купишь, в котором это будет от 300.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:17

  Serg-ik написав:Libo и какая минимальная сумма покупки, чтоб было выгодно после уплаты комиссий, платы за счёт и тп.? пересичному доступно?
или все же квартира доступнее и понятнее?

Серж не лезьте туда. Там все жестко. Зайдете не вовремя - это не квартира, в которой можно жить и трудно продать. Там фиксануть лося - это 1 секунда. Ааа... все пропало. Продал. -20% депозита. А оно через неделю-месяц вернулось или выросло выше. Отчаяние и депрессия. А может и наоборот - падает и падает и падает, а потом лежит и не шевелится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:сколько фильмов можешь посмотреть за день на работе? Я максимум два, дальше - не интересно

Деколи і так)) - а деколи і на форумі більше 5ти дописів не напишеш, так як можуть привезти з двох-трьох гуртівень товар і його треба перевірити наявність, і розкласти.... - а ще в той час, як на зло, багато неадекватні/тошнотіків може бути наплив))
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:28

  Serg-ik написав:Libo и какая минимальная сумма покупки, чтоб было выгодно после уплаты комиссий, платы за счёт и тп.? пересичному доступно?
или все же квартира доступнее и понятнее?

Сейчас уже нет комиссий, платы за счет тоже ...
Минимума тоже. Пожалуйста, просто балуйся копейками, учись, осваивай, готовься к серьезному наступлению и захвату их миллионов... :?
Тут есть ветка.
Идеи для торговли на рынках США
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:35

  Grand Touring написав:
ПС. а сколько фильмов можешь посмотреть за день на работе? Я максимум два, дальше - не интересно.

а вы разные смотрите одно и то же по 3 раза смотреть неинтересно.
vitaliian
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