Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
я же говорил, что вменяемый человек в Уно сити хаус жить не будет Это будет гостиница: посуточная, бордель и аренда на полгода Вот доказательство
Предлагаем Вашему вниманию под бизнес, (мини-отель), блок из 7 квартир (обособленная половина этажа) в новострое! Площадь объекта: 335 кв.м. Реальный ввод в эксплуатацию - сентябрь 2021. ЖК UNO City. 10/25 этажного здания. Прекрасный вид. Состояние после строителей. Полноценная половина этажа с отдельным входом от лифтовой. Возможна частичная перепланировка нет несущих стен.
Serg-ik написав:Libo и какая минимальная сумма покупки, чтоб было выгодно после уплаты комиссий, платы за счёт и тп.? пересичному доступно? или все же квартира доступнее и понятнее?
Серж не лезьте туда. Там все жестко. Зайдете не вовремя - это не квартира, в которой можно жить и трудно продать. Там фиксануть лося - это 1 секунда. Ааа... все пропало. Продал. -20% депозита. А оно через неделю-месяц вернулось или выросло выше. Отчаяние и депрессия. А может и наоборот - падает и падает и падает, а потом лежит и не шевелится.
Grand Touring написав:сколько фильмов можешь посмотреть за день на работе? Я максимум два, дальше - не интересно
Деколи і так)) - а деколи і на форумі більше 5ти дописів не напишеш, так як можуть привезти з двох-трьох гуртівень товар і його треба перевірити наявність, і розкласти.... - а ще в той час, як на зло, багато неадекватів/тошнотиків може бути наплив))
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 30 лип, 2021 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik написав:Libo и какая минимальная сумма покупки, чтоб было выгодно после уплаты комиссий, платы за счёт и тп.? пересичному доступно? или все же квартира доступнее и понятнее?
Сейчас уже нет комиссий, платы за счет тоже ... Минимума тоже. Пожалуйста, просто балуйся копейками, учись, осваивай, готовься к серьезному наступлению и захвату их миллионов... Тут есть ветка. Идеи для торговли на рынках США
Serg-ik написав:я же говорил, что вменяемый человек в Уно сити хаус жить не будет Это будет гостиница: посуточная, бордель и аренда на полгода Вот доказательство
Предлагаем Вашему вниманию под бизнес, (мини-отель), блок из 7 квартир (обособленная половина этажа) в новострое! Площадь объекта: 335 кв.м. Реальный ввод в эксплуатацию - сентябрь 2021. ЖК UNO City. 10/25 этажного здания. Прекрасный вид. Состояние после строителей. Полноценная половина этажа с отдельным входом от лифтовой. Возможна частичная перепланировка нет несущих стен.
flyman написав:так що борги та касові розриви - це не страшно, правда
Коли наперед все стратегічно обдумав і все зважив - то касовий розрив не трапиться(хоч впритул до нього можна наблизитись) Наприклад: От, якщо б я взяв в грудні смарт у першій черзі на останньому поверсі - то зараз його і не продаш з нормальною накруткою, і на ремонт/меблі/техніку - наразі немає коштів... А так, то добре, що я все обдумав 8міс. тому! Думаю/дію/багатію!
flyman написав:твій турецький гуру багато що каже, але чомусь сам не витягнув вчасно кінця із турецької нерухомості.
А для чого продавати "дачу" в курортному місті, яке омиває Середземне море?
Там треба лише насолоджуватись життям!
не тре ляля, ти ще допозичував на смарт, касовий розрив внатурє!
flyman написав:так що борги та касові розриви - це не страшно, правда
Коли наперед все стратегічно обдумав і все зважив - то касовий розрив не трапиться(хоч впритул до нього можна наблизитись) Наприклад: От, якщо б я взяв в грудні смарт у першій черзі на останньому поверсі - то зараз його і не продаш з нормальною накруткою, і на ремонт/меблі/техніку - наразі немає коштів... А так, то добре, що я все обдумав 8міс. тому! Думаю/дію/багатію!
flyman написав:твій турецький гуру багато що каже, але чомусь сам не витягнув вчасно кінця із турецької нерухомості.
А для чого продавати "дачу" в курортному місті, яке омиває Середземне море?
Там треба лише насолоджуватись життям!
не тре ляля, ти ще допозичував на смарт, касовий розрив внатурє!
Так я допозичував, бо депо закінчувалось через місяць. Тобто - гроші були, просто не доступні місяць часу Бо, при відкритті річного депо(і не одного), я не думав, що менше ніж за рік, буду купувати квартиру - думав, що максимум візьму в іпотеку, або ще буду скирдувати 2р. - а воно он як вийшло(підштовхнуло мене на це - плавний ріст цін на все з осені минулого року)
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 30 лип, 2021 16:14, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik написав:Libo и какая минимальная сумма покупки, чтоб было выгодно после уплаты комиссий, платы за счёт и тп.? пересичному доступно? или все же квартира доступнее и понятнее?
Серж не лезьте туда. Там все жестко. Зайдете не вовремя - это не квартира, в которой можно жить и трудно продать. Там фиксануть лося - это 1 секунда. Ааа... все пропало. Продал. -20% депозита. А оно через неделю-месяц вернулось или выросло выше. Отчаяние и депрессия. А может и наоборот - падает и падает и падает, а потом лежит и не шевелится.
покупать надо індекси, і тримать міцно-міцно в хом"ячих лапках кілька років. але вже скупатися пізно, МХЗ, самі знаєте
Grand Touring написав:Успіх а что у тебя с торговлей, говорил что стало 4 выходных, в эти дни кто-то работает или точка закрыта?
4 вихідних - це в місяць (раніше було стільки ж на пів року) І так, точка в ці дні є закрита.
Капец, нафиг так жить... Организму нужен отдых, перезагрузка, иначе лошадь сдохнет... И чем старше становишься, тем больше этого отдыха надо. Пришла к тому, что стараюсь работать не больше 5-6 часов в день, и выходные - святое. Я себе нужна здоровая, счастливая и отдохнувшая.