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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8155815681578158>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 126
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
23
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:52

я же говорил, что вменяемый человек в Уно сити хаус жить не будет
Это будет гостиница: посуточная, бордель и аренда на полгода
Вот доказательство
Предлагаем Вашему вниманию под бизнес, (мини-отель), блок из 7 квартир (обособленная половина этажа) в новострое! Площадь объекта: 335 кв.м. Реальный ввод в эксплуатацию - сентябрь 2021.
ЖК UNO City. 10/25 этажного здания. Прекрасный вид. Состояние после строителей. Полноценная половина этажа с отдельным входом от лифтовой. Возможна частичная перепланировка нет несущих стен.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/novostr ... f;promoted
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:17

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:Хрущи возле метро масово освобождаются.
хрущи пока не скоро скорее панельки 3-4 комнатные, с конским ценником на отопление. Содержать такую квартиру будет равносильно закапыванию денег.

не такие и конские. 100 баксов в мес - 600 за сезон. За такие деньги 0,5 м новостроя не купишь, в котором это будет от 300.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:17

  Serg-ik написав:Libo и какая минимальная сумма покупки, чтоб было выгодно после уплаты комиссий, платы за счёт и тп.? пересичному доступно?
или все же квартира доступнее и понятнее?

Серж не лезьте туда. Там все жестко. Зайдете не вовремя - это не квартира, в которой можно жить и трудно продать. Там фиксануть лося - это 1 секунда. Ааа... все пропало. Продал. -20% депозита. А оно через неделю-месяц вернулось или выросло выше. Отчаяние и депрессия. А может и наоборот - падает и падает и падает, а потом лежит и не шевелится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:сколько фильмов можешь посмотреть за день на работе? Я максимум два, дальше - не интересно

Деколи і так)) - а деколи і на форумі більше 5ти дописів не напишеш, так як можуть привезти з двох-трьох гуртівень товар і його треба перевірити наявність, і розкласти.... - а ще в той час, як на зло, багато неадекватів/тошнотиків може бути наплив))
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 30 лип, 2021 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:28

  Serg-ik написав:Libo и какая минимальная сумма покупки, чтоб было выгодно после уплаты комиссий, платы за счёт и тп.? пересичному доступно?
или все же квартира доступнее и понятнее?

Сейчас уже нет комиссий, платы за счет тоже ...
Минимума тоже. Пожалуйста, просто балуйся копейками, учись, осваивай, готовься к серьезному наступлению и захвату их миллионов... :?
Тут есть ветка.
Идеи для торговли на рынках США
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:я же говорил, что вменяемый человек в Уно сити хаус жить не будет
Это будет гостиница: посуточная, бордель и аренда на полгода
Вот доказательство
Предлагаем Вашему вниманию под бизнес, (мини-отель), блок из 7 квартир (обособленная половина этажа) в новострое! Площадь объекта: 335 кв.м. Реальный ввод в эксплуатацию - сентябрь 2021.
ЖК UNO City. 10/25 этажного здания. Прекрасный вид. Состояние после строителей. Полноценная половина этажа с отдельным входом от лифтовой. Возможна частичная перепланировка нет несущих стен.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/novostr ... f;promoted
очень ошибаетесь. обрий создал свою ук, условия одни из самых жестоких на рынке -пример конкордии. плюс запрещено переводить в нежилой на 10этаже
CRUSADER
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:08

  Успіх написав:
  flyman написав:так що борги та касові розриви - це не страшно, правда

Коли наперед все стратегічно обдумав і все зважив - то касовий розрив не трапиться(хоч впритул до нього можна наблизитись)
Наприклад:
От, якщо б я взяв в грудні смарт у першій черзі на останньому поверсі - то зараз його і не продаш з нормальною накруткою, і на ремонт/меблі/техніку - наразі немає коштів...
А так, то добре, що я все обдумав 8міс. тому! Думаю/дію/багатію! :D
  flyman написав:твій турецький гуру багато що каже, але чомусь сам не витягнув вчасно кінця із турецької нерухомості.

А для чого продавати "дачу" в курортному місті, яке омиває Середземне море?

Там треба лише насолоджуватись життям!

не тре ляля, ти ще допозичував на смарт, касовий розрив внатурє!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:10

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:так що борги та касові розриви - це не страшно, правда

Коли наперед все стратегічно обдумав і все зважив - то касовий розрив не трапиться(хоч впритул до нього можна наблизитись)
Наприклад:
От, якщо б я взяв в грудні смарт у першій черзі на останньому поверсі - то зараз його і не продаш з нормальною накруткою, і на ремонт/меблі/техніку - наразі немає коштів...
А так, то добре, що я все обдумав 8міс. тому! Думаю/дію/багатію! :D
  flyman написав:твій турецький гуру багато що каже, але чомусь сам не витягнув вчасно кінця із турецької нерухомості.

А для чого продавати "дачу" в курортному місті, яке омиває Середземне море?

Там треба лише насолоджуватись життям!

не тре ляля, ти ще допозичував на смарт, касовий розрив внатурє!

Так я допозичував, бо депо закінчувалось через місяць.
Тобто - гроші були, просто не доступні місяць часу :mrgreen:
Бо, при відкритті річного депо(і не одного), я не думав, що менше ніж за рік, буду купувати квартиру - думав, що максимум візьму в іпотеку, або ще буду скирдувати 2р.
- а воно он як вийшло(підштовхнуло мене на це - плавний ріст цін на все з осені минулого року)
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 30 лип, 2021 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:12

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Libo и какая минимальная сумма покупки, чтоб было выгодно после уплаты комиссий, платы за счёт и тп.? пересичному доступно?
или все же квартира доступнее и понятнее?

Серж не лезьте туда. Там все жестко. Зайдете не вовремя - это не квартира, в которой можно жить и трудно продать. Там фиксануть лося - это 1 секунда. Ааа... все пропало. Продал. -20% депозита. А оно через неделю-месяц вернулось или выросло выше. Отчаяние и депрессия. А может и наоборот - падает и падает и падает, а потом лежит и не шевелится.

покупать надо індекси, і тримать міцно-міцно в хом"ячих лапках кілька років.
але вже скупатися пізно, МХЗ, самі знаєте
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:51

  Успіх написав:
  Grand Touring написав:Успіх а что у тебя с торговлей, говорил что стало 4 выходных, в эти дни кто-то работает или точка закрыта?

4 вихідних - це в місяць (раніше було стільки ж на пів року) :)
І так, точка в ці дні є закрита.

Капец, нафиг так жить... Организму нужен отдых, перезагрузка, иначе лошадь сдохнет...
И чем старше становишься, тем больше этого отдыха надо.
Пришла к тому, что стараюсь работать не больше 5-6 часов в день, и выходные - святое. Я себе нужна здоровая, счастливая и отдохнувшая.
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