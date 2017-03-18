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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:55
zРадио написав: pesikot написав:zРадио
, ты пробиваешь дно за дном своей тупостью
Ты на Минской свою корпоративную Camry тоже на газоне паркуешь ? На паркинге экономишь ?
Нет, родное сердце, пробиваешь дно ты - служебного авто у тебя никогда не было, иначе расходы на его содержание и обслуживание тебя бы не парили
То есть, паркуешь на газоне
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pesikot
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