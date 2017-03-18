Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Libo и какая минимальная сумма покупки, чтоб было выгодно после уплаты комиссий, платы за счёт и тп.? пересичному доступно? или все же квартира доступнее и понятнее?
Сейчас уже нет комиссий, платы за счет тоже ... Минимума тоже. Пожалуйста, просто балуйся копейками, учись, осваивай, готовься к серьезному наступлению и захвату их миллионов... Тут есть ветка. Идеи для торговли на рынках США
Это так не работает. А работает это следующим образом: заходишь на копейки, везет, что-то зарабатываешь. Возникает иллюзия, что ты супер-инвестор. Входишь на серьезные деньги - и тут что-то идет не так. Пересидеть просадку могут не только лишь все. ДЛя людей со слабой нервной системой - это прямой путь в могилу.
Serg-ik написав:я же говорил, что вменяемый человек в Уно сити хаус жить не будет Это будет гостиница: посуточная, бордель и аренда на полгода Вот доказательство
Предлагаем Вашему вниманию под бизнес, (мини-отель), блок из 7 квартир (обособленная половина этажа) в новострое! Площадь объекта: 335 кв.м. Реальный ввод в эксплуатацию - сентябрь 2021. ЖК UNO City. 10/25 этажного здания. Прекрасный вид. Состояние после строителей. Полноценная половина этажа с отдельным входом от лифтовой. Возможна частичная перепланировка нет несущих стен.
Сьерж, к Вашему сведению самый дорогой дом Киева тоже делит помещения с гостиничкой. Да, чуть повыше уровнем, но тем не менее. Говорю же: фокусируетесь на второстепенных вещах, а главного - своей выгоды - не видите.
Grand Touring написав:Успіх а что у тебя с торговлей, говорил что стало 4 выходных, в эти дни кто-то работает или точка закрыта?
4 вихідних - це в місяць (раніше було стільки ж на пів року) І так, точка в ці дні є закрита.
Капец, нафиг так жить... Организму нужен отдых, перезагрузка, иначе лошадь сдохнет... И чем старше становишься, тем больше этого отдыха надо. Пришла к тому, что стараюсь работать не больше 5-6 часов в день, и выходные - святое. Я себе нужна здоровая, счастливая и отдохнувшая.
І я так кажу)) Тому тепер - 1 вихідний/тиждень - це святе! А далі стараюсь/прагну досягти 2 вих./тиждень. А ще далі, коли вже працювати не дуже то і треба буде(буду жити на пасивний дохід) - то планую виходити на роботу (щоб скучновато не було/типу хобі) - 3-4дні/тиждень!
п.с. Це просто раніше я не був такий вумний- не знав/не вмів заробити на квартиру, і завів спочатку сім'ю!(хоч і тягнути дуже з самотністю - не варто) - тому треба було 7-9р. працювати так, що Папа Карло нервово курив в стороні і обмежувати себе, майже, у всьому...
А от тепер(як перейшов 1,5р. тому на свою квартиру) - вже почав більше розслаблятись/відпочивати/кайфувати - одним словом - насолоджуватись життям!
Аукціонна комісія з приватизації заводу "Більшовик" направить уряду пропозицію встановити стартову ціну активу у 1,4 млрд грн.
Про це агентству Інтерфакс- Україна повідомив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.
"Приватизація заводу "Більшовик" – це шанс на друге життя для цього підприємства, що має понад 500 млн грн боргів. В попередні роки виробництво було знищено, і тепер основний вид діяльності – здача приміщень в оренду", – зазначив він.
Як повідомив Сенниченко, комісія схвалила приватизаційні умови підприємства. Вони передбачають інвестиції в ремонт і модернізацію понад 57 млн грн, збереження основних видів діяльності, погашення кредиторської заборгованості та боргів із зарплати і перед бюджетом.
Serg-ik написав:Libo и какая минимальная сумма покупки, чтоб было выгодно после уплаты комиссий, платы за счёт и тп.? пересичному доступно? или все же квартира доступнее и понятнее?
Сейчас уже нет комиссий, платы за счет тоже ... Минимума тоже. Пожалуйста, просто балуйся копейками, учись, осваивай, готовься к серьезному наступлению и захвату их миллионов... Тут есть ветка. Идеи для торговли на рынках США
Это так не работает. А работает это следующим образом: заходишь на копейки, везет, что-то зарабатываешь. Возникает иллюзия, что ты супер-инвестор. Входишь на серьезные деньги - и тут что-то идет не так. Пересидеть просадку могут не только лишь все. ДЛя людей со слабой нервной системой - это прямой путь в могилу.
1) Серебро монеты можно в ячейки поставить в разные банки.
2) биржевое серебро - комиссия брокеру небольшая 50-100$ в год Ты можешь поставить СТОП-позиции без кредитных плечей. Оно будет очень дешевое.