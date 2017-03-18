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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8155815681578158

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 126
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
13
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
23
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:55

  zРадио написав:
  pesikot написав:zРадио, ты пробиваешь дно за дном своей тупостью :)

Ты на Минской свою корпоративную Camry тоже на газоне паркуешь ? На паркинге экономишь ?


Нет, родное сердце, пробиваешь дно ты - служебного авто у тебя никогда не было, иначе расходы на его содержание и обслуживание тебя бы не парили

То есть, паркуешь на газоне
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:18

  Libo написав:
  Serg-ik написав:Libo и какая минимальная сумма покупки, чтоб было выгодно после уплаты комиссий, платы за счёт и тп.? пересичному доступно?
или все же квартира доступнее и понятнее?

Сейчас уже нет комиссий, платы за счет тоже ...
Минимума тоже. Пожалуйста, просто балуйся копейками, учись, осваивай, готовься к серьезному наступлению и захвату их миллионов... :?
Тут есть ветка.
Идеи для торговли на рынках США

Это так не работает. А работает это следующим образом: заходишь на копейки, везет, что-то зарабатываешь. Возникает иллюзия, что ты супер-инвестор. Входишь на серьезные деньги - и тут что-то идет не так. Пересидеть просадку могут не только лишь все. ДЛя людей со слабой нервной системой - это прямой путь в могилу.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:21

  Serg-ik написав:я же говорил, что вменяемый человек в Уно сити хаус жить не будет
Это будет гостиница: посуточная, бордель и аренда на полгода
Вот доказательство
Предлагаем Вашему вниманию под бизнес, (мини-отель), блок из 7 квартир (обособленная половина этажа) в новострое! Площадь объекта: 335 кв.м. Реальный ввод в эксплуатацию - сентябрь 2021.
ЖК UNO City. 10/25 этажного здания. Прекрасный вид. Состояние после строителей. Полноценная половина этажа с отдельным входом от лифтовой. Возможна частичная перепланировка нет несущих стен.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/novostr ... f;promoted

Сьерж, к Вашему сведению самый дорогой дом Киева тоже делит помещения с гостиничкой. Да, чуть повыше уровнем, но тем не менее. Говорю же: фокусируетесь на второстепенных вещах, а главного - своей выгоды - не видите.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:22

  CRUSADER написав:очень ошибаетесь. обрий создал свою ук, условия одни из самых жестоких на рынке -пример конкордии. плюс запрещено переводить в нежилой на 10этаже

Ай лав Обрий. Дайте Конкордию по 1700, две.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:23

За крок до перевороту думок©

  Natt написав:
  Успіх написав:
  Grand Touring написав:Успіх а что у тебя с торговлей, говорил что стало 4 выходных, в эти дни кто-то работает или точка закрыта?

4 вихідних - це в місяць (раніше було стільки ж на пів року) :)
І так, точка в ці дні є закрита.

Капец, нафиг так жить... Организму нужен отдых, перезагрузка, иначе лошадь сдохнет...
И чем старше становишься, тем больше этого отдыха надо.
Пришла к тому, что стараюсь работать не больше 5-6 часов в день, и выходные - святое. Я себе нужна здоровая, счастливая и отдохнувшая.

І я так кажу))
Тому тепер - 1 вихідний/тиждень - це святе! :)
А далі стараюсь/прагну досягти 2 вих./тиждень.
А ще далі, коли вже працювати не дуже то і треба буде(буду жити на пасивний дохід) - то планую виходити на роботу (щоб скучновато не було/типу хобі) - 3-4дні/тиждень!

п.с.
Це просто раніше я не був такий вумний- не знав/не вмів заробити на квартиру, і завів спочатку сім'ю!(хоч і тягнути дуже з самотністю - не варто)
- тому треба було 7-9р. працювати так, що Папа Карло нервово курив в стороні :mrgreen: і обмежувати себе, майже, у всьому...

А от тепер(як перейшов 1,5р. тому на свою квартиру) - вже почав більше розслаблятись/відпочивати/кайфувати - одним словом - насолоджуватись життям! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аукціонна комісія з приватизації заводу "Більшовик" направить уряду пропозицію встановити стартову ціну активу у 1,4 млрд грн.

Про це агентству Інтерфакс- Україна повідомив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"Приватизація заводу "Більшовик" – це шанс на друге життя для цього підприємства, що має понад 500 млн грн боргів. В попередні роки виробництво було знищено, і тепер основний вид діяльності – здача приміщень в оренду", – зазначив він.

Як повідомив Сенниченко, комісія схвалила приватизаційні умови підприємства. Вони передбачають інвестиції в ремонт і модернізацію понад 57 млн грн, збереження основних видів діяльності, погашення кредиторської заборгованості та боргів із зарплати і перед бюджетом.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:47

  airmax78 написав:
  Libo написав:
  Serg-ik написав:Libo и какая минимальная сумма покупки, чтоб было выгодно после уплаты комиссий, платы за счёт и тп.? пересичному доступно?
или все же квартира доступнее и понятнее?

Сейчас уже нет комиссий, платы за счет тоже ...
Минимума тоже. Пожалуйста, просто балуйся копейками, учись, осваивай, готовься к серьезному наступлению и захвату их миллионов... :?
Тут есть ветка.
Идеи для торговли на рынках США

Это так не работает. А работает это следующим образом: заходишь на копейки, везет, что-то зарабатываешь. Возникает иллюзия, что ты супер-инвестор. Входишь на серьезные деньги - и тут что-то идет не так. Пересидеть просадку могут не только лишь все. ДЛя людей со слабой нервной системой - это прямой путь в могилу.




1) Серебро монеты можно в ячейки поставить в разные банки.

2) биржевое серебро - комиссия брокеру небольшая 50-100$ в год
Ты можешь поставить СТОП-позиции без кредитных плечей. Оно будет очень дешевое.

твой уровень этой девушки:
https://vm.tiktok.com/ZMdcNm4NQ/

я хочу от нее 3 детей
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