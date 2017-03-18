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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8172817381748175>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 25
1. Не вище 900
8%
2
2. 901 - 1050
4%
1
3. 1050 - 1200
16%
4
4. 1201 - 1300
12%
3
5. 1301 - 1400
12%
3
6. 1401 - 1500
28%
7
7. 1501 - 1650
4%
1
8. 1651 - 1800
4%
1
9. Більше 1800
12%
3
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:30

  sequence написав:
  change_pm написав:.. формуємо віртуальний егрегор, який таки дасть нам всім новий шанс закупитись по нижче 900...

Можливо не в 22, так в 23 точна!!!

согласен, но пока предпочитаю следить за ростом виртуального ценника.
А то я знаю, что потом будет: недвига свалится вместе с моими любимыми стройматериалами; завхозу придется в печали ходить, менять ценники, виртуально переоценивать активы; молиться, чтобы Серж купил по старой цене какой-то немодный стройматерал. Б-р-р-р, страшный сон :( ..

Ось тоді ми вийдемо і скупимо все :mrgreen:

зі. А можливо і не вийдемо, хз. що з доходами буде...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

свершилось

https://www.the-village.com.ua/village/ ... -mcpCH7etU
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:36

  change_pm написав:..
зі. А можливо і не вийдемо, хз. що з доходами буде...

тогда пойдем грустить на ветку "почему олия па 100 грн?"
Интересные люди, честное слово. Ощущение, что без стакана олии на голодный желудок день пойдет не так.
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:37

  change_pm написав:Народ, скажіть, чи варто перечитувати гілку за останні два тижні?


Можешь не читать. Кроме даражая, не было ничего. "Повторение одних и тех же слов может наскучить нашим ушам, уму, но только не сердцу" (с)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:44

  zРадио написав:
  change_pm написав:Народ, скажіть, чи варто перечитувати гілку за останні два тижні?


Можешь не читать. Кроме даражая, не было ничего. "Повторение одних и тех же слов может наскучить нашим ушам, уму, но только не сердцу" (с)

Ще був твій ігнор даних по середньомісячній зп, індексу ділових очікувань, по обсягу продажу в секторі господарських та будівельних матеріалів…. офісних приміщень…

А так да, жодного підтвердження парапланерування з мхз
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:50

Сегодня общался с риелтором, дык у него такой настрой!!! Грит, что за осень-зиму цены на недвижку вырастут еще минимум на 20% :shock:

пс. классный опросник в теме! Как я хотел :) Смотрю на результаты опроса и понимаю - куда уйдут цены, не знает никто)
Востаннє редагувалось sergikkc007 в Пон 02 сер, 2021 18:25, всього редагувалось 1 раз.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:04

  Первый написав:
  zРадио написав:
  change_pm написав:Народ, скажіть, чи варто перечитувати гілку за останні два тижні?


Можешь не читать. Кроме даражая, не было ничего. "Повторение одних и тех же слов может наскучить нашим ушам, уму, но только не сердцу" (с)

Ще був твій ігнор даних по середньомісячній зп, індексу ділових очікувань, по обсягу продажу в секторі господарських та будівельних матеріалів…. офісних приміщень…

А так да, жодного підтвердження парапланерування з мхз


Данные по средней зарплате я опубликовал еще в день их выхода. Впрочем, как и остальную полезную статистику. Лучше тренируйся на посетителях отделов продаж. Кстати, ты с кем изображаешь счастливую пару покупателей? С Еленой, или у вас с Прохожим "современная" семья?
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:21

  kingkongovets написав:днепр сейчас

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Та то суп-пюре из шпината :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:27

  Faceless написав:
  kingkongovets написав:днепр сейчас

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Та то суп-пюре из шпината :mrgreen:

вчера катался на велике по Наб.Крещатицкой между мостом Патона и метро - зрелище ужасное. Все побережье, в лопухах(((
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:32

  kingkongovets написав:свершилось
https://www.the-village.com.ua/village/ ... -mcpCH7etU

ура, мне наземные переходы начинают все больше нравится, учитывая попытки езды на самокатах. Даже уже вырабатываю траектории обьездов перекрестков в центре, где нет назменых переходов.
А так задумывался, сколько бабла тратилось вырыть подземные переходы или построить наземные с 2 лифтами - как на Лебедева-Кумача (возле Индустриального), Телиги возле Бабьего Яра, Перова/Парк Победы.
А можно было просто стричь паркунов)
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