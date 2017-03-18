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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 сер, 2021 16:30
sequence написав: change_pm написав:
.. формуємо віртуальний егрегор, який таки дасть нам всім новий шанс закупитись по нижче 900...
Можливо не в 22, так в 23 точна!!!
согласен, но пока предпочитаю следить за ростом виртуального ценника.
А то я знаю, что потом будет: недвига свалится вместе с моими любимыми стройматериалами
; завхозу придется в печали ходить, менять ценники, виртуально переоценивать активы; молиться, чтобы Серж купил по старой цене какой-то немодный стройматерал. Б-р-р-р, страшный сон
..
Ось тоді ми вийдемо і скупимо все
зі. А можливо і не вийдемо, хз. що з доходами буде...
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Додано: Пон 02 сер, 2021 16:31
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Додано: Пон 02 сер, 2021 16:36
change_pm написав:
..
зі. А можливо і не вийдемо, хз. що з доходами буде...
тогда пойдем грустить на ветку "почему олия па 100 грн?"
Интересные люди, честное слово. Ощущение, что без стакана олии на голодный желудок день пойдет не так.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 16:37
change_pm написав:
Народ, скажіть, чи варто перечитувати гілку за останні два тижні?
Можешь не читать. Кроме даражая, не было ничего. "Повторение одних и тех же слов может наскучить нашим ушам, уму, но только не сердцу" (с)
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Додано: Пон 02 сер, 2021 16:44
zРадио написав: change_pm написав:
Народ, скажіть, чи варто перечитувати гілку за останні два тижні?
Можешь не читать. Кроме даражая, не было ничего. "Повторение одних и тех же слов может наскучить нашим ушам, уму, но только не сердцу" (с)
Ще був твій ігнор даних по середньомісячній зп, індексу ділових очікувань, по обсягу продажу в секторі господарських та будівельних матеріалів…. офісних приміщень…
А так да, жодного підтвердження парапланерування з мхз
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Додано: Пон 02 сер, 2021 16:50
Сегодня общался с риелтором, дык у него такой настрой!!! Грит, что за осень-зиму цены на недвижку вырастут еще минимум на 20%
пс. классный опросник в теме! Как я хотел
Смотрю на результаты опроса и понимаю - куда уйдут цены, не знает никто)
Востаннє редагувалось sergikkc007
в Пон 02 сер, 2021 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 17:04
Первый написав: zРадио написав: change_pm написав:
Народ, скажіть, чи варто перечитувати гілку за останні два тижні?
Можешь не читать. Кроме даражая, не было ничего. "Повторение одних и тех же слов может наскучить нашим ушам, уму, но только не сердцу" (с)
Ще був твій ігнор даних по середньомісячній зп, індексу ділових очікувань, по обсягу продажу в секторі господарських та будівельних матеріалів…. офісних приміщень…
А так да, жодного підтвердження парапланерування з мхз
Данные по средней зарплате я опубликовал еще в день их выхода. Впрочем, как и остальную полезную статистику. Лучше тренируйся на посетителях отделов продаж. Кстати, ты с кем изображаешь счастливую пару покупателей? С Еленой, или у вас с Прохожим "современная" семья?
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Додано: Пон 02 сер, 2021 17:27
вчера катался на велике по Наб.Крещатицкой между мостом Патона и метро - зрелище ужасное. Все побережье, в лопухах(((
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Додано: Пон 02 сер, 2021 17:32
ура, мне наземные переходы начинают все больше нравится, учитывая попытки езды на самокатах. Даже уже вырабатываю траектории обьездов перекрестков в центре, где нет назменых переходов.
А так задумывался, сколько бабла тратилось вырыть подземные переходы или построить наземные с 2 лифтами - как на Лебедева-Кумача (возле Индустриального), Телиги возле Бабьего Яра, Перова/Парк Победы.
А можно было просто стричь паркунов)
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