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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8172817381748175

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 25
1. Не вище 900
8%
2
2. 901 - 1050
4%
1
3. 1050 - 1200
16%
4
4. 1201 - 1300
12%
3
5. 1301 - 1400
12%
3
6. 1401 - 1500
28%
7
7. 1501 - 1650
4%
1
8. 1651 - 1800
4%
1
9. Більше 1800
12%
3
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:22

  Serg-ik написав:
  trololo написав:домик у уни симпатичный получается, круто когда взрослые деревья кругом уже растут.
Уня, не обижайся. Домик некрасивый. Коробка. Окна -невпопад. И если бы был один выступ-было бы нормас. А поскольку их два и меж ними спряталась дверь и заготовка для балкона на втором этаже, то ...это никак. Не ужасно, а никак, впечатление, что слепили из двух разных половин. И дизайн придумывали по ходу стройки

Сержик, вот вы не обижайтесь, но вы умеете две вещи очень хорошо. Критиковать всё, от архитектуры, материалов, конструкторских решений до интерьера. И вторая вещь, которая получается у вас лучше первой это "убивать исключительно рабочее время жалуясь на низкие зп.

Хотя из съемной Брежневке с аутентичным ремонтом виднее какой частный дом в глевахе
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:27

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:А зимой или в дождь как? Личный электротраспорт хорошо, но пользоваться им каждый день невозможно.
На ютубе полно примеров что ездят, но мне зимой холодно. Примерно с апреля по середину ноября норм.

Нет. После даже небольшого дождя ехать некомфортно. Лужи, и проезжающие машины обдают фонтанами грязи. Так что самокат или электровел это нишевое решение. На колесе по тротуарам легче, но ездить так каждый день - прощай колени. Зимой в любом случае не поездишь.
Я в свое время думал, что электротранспорт переформатирует ценность локаций, но с опытом понимаю, что нет. Пешая доступность до метро рулит.
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:35

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:А зимой или в дождь как? Личный электротраспорт хорошо, но пользоваться им каждый день невозможно.
На ютубе полно примеров что ездят, но мне зимой холодно. Примерно с апреля по середину ноября норм.

Нет. После даже небольшого дождя ехать некомфортно. Лужи, и проезжающие машины обдают фонтанами грязи. Так что самокат или электровел это нишевое решение. На колесе по тротуарам легче, но ездить так каждый день - прощай колени. Зимой в любом случае не поездишь.
Я в свое время думал, что электротранспорт переформатирует ценность локаций, но с опытом понимаю, что нет. Пешая доступность до метро рулит.


Подивився 90-хвилинний самокатний маршрут Віталіана з іпеней до Хрещатика.

Не впевнений що це можливе для масового постійного використання. Вірніше впевнений шо для 99.99999999% це не прийнятно.
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Я в свое время думал, что электротранспорт переформатирует ценность локаций, но с опытом понимаю, что нет. Пешая доступность до метро рулит.
я бы не был на столько категоричен. Недавно в Киеве ливень был, когда метро затопило, я в тот день на самокате по делам ездил. Верите никто меня не обляпал и не обрызгал. Часик позагорал под козырьком и дальше поехал.

Я вижу 3 проблемы с этим видом транспорта 1. запас хода (у меня 45 км и я очень этим ограничен, а 100км норм вообще не задумывался бы куда мне ехать. 2. Отсутствие вело дорожек (без которых скорость и комфорт сильно падают). Но их постепенно строят.
3. 4-5 месяцев в году несезона.

Если бы арендовал жильё, то за близость к метро дороже 500 грн не переплачивал, не проще тогда арендовать возле самой работы и сэкономить на проезде? А так переплачивай за близость к метро, потом ещё за само метро плати. Когда проезд подорожает до уровня соседних столиц, люди иначе посмотрят на эту "экономию".
  Vlad442 написав:На колесе по тротуарам легче, но ездить так каждый день - прощай колени.
у моноколеса есть свои недостатки, например если на скорости отключается электроника то прощай не только колени. На самокат можно поставить литые колеса и ездить по гвоздям и битым стёклам. На самокате можно передвигаться даже с севшей батареей (дедовским способом), поставить доп батарею, сиденье и тд.
  Первый написав:Подивився 90-хвилинний самокатний маршрут Віталіана з іпеней до Хрещатика.

Не впевнений що це можливе для масового постійного використання. Вірніше впевнений шо для 99.99999999% це не прийнятно.
обоснуйте. С Романовки до Наумова есть велодорожка если чё. По ней даже пешком ходят.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:06

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Я в свое время думал, что электротранспорт переформатирует ценность локаций, но с опытом понимаю, что нет. Пешая доступность до метро рулит.
я бы не был на столько категоричен. Недавно в Киеве ливень был, когда метро затопило, я в тот день на самокате по делам ездил. Верите никто меня не обляпал и не обрызгал. Часик позагорал под козырьком и дальше поехал.

Я вижу 3 проблемы с этим видом транспорта 1. запас хода (у меня 45 км и я очень этим ограничен, а 100км норм вообще не задумывался бы куда мне ехать. 2. Отсутствие вело дорожек (без которых скорость и комфорт сильно падают). Но их постепенно строят.
3. 4-5 месяцев в году несезона.

Если бы арендовал жильё, то за близость к метро дороже 500 грн не переплачивал, не проще тогда арендовать возле самой работы и сэкономить на проезде? А так переплачивай за близость к метро, потом ещё за само метро плати. Когда проезд подорожает до уровня соседних столиц, люди иначе посмотрят на эту "экономию".
  Vlad442 написав:На колесе по тротуарам легче, но ездить так каждый день - прощай колени.
у моноколеса есть свои недостатки, например если на скорости отключается электроника то прощай не только колени. На самокат можно поставить литые колеса и ездить по гвоздям и битым стёклам. На самокате можно передвигаться даже с севшей батареей (дедовским способом), поставить доп батарею, сиденье и тд.

я вас помирю: метро+электротранспорт :D
и удобным для этого есть колесо. Но надо научится ездить.
Инфраструктуры в Киеве, чтобы ездить без сочетания с ОТ нет.
На счет опасности колеса не понял - есть пруфы? Ато не нашел.
У самоката тоже руль может сломаться.

Выбор локации для жизни возле офиса - довольно тяжелый момент. Меня пока инфраструктура не устраивает - дорогие бутики, посольства и СБУ мне менее важны, чем большой новус. Ну и цена космическая.
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:52

Влад, на колесе просто не надо ездить быстро - тогда колени не так устают. 15 км/ч - и достаточно. Да и неправильно это: ездить быстрее 15 км/ч по тротуарам. И, конечно, чем лучше тротуары - тем меньше устают колени.
Отключается колесо от продавливания. А его, опять же, проще всего словить на скорости. Любая впадина на асфальте: резкое ускорение и замедление - при весе ездока от 90 кг - большинство средних и маломощных колёс продавливаются.
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