vitaliian написав:

Vlad442 написав: Я в свое время думал, что электротранспорт переформатирует ценность локаций, но с опытом понимаю, что нет. Пешая доступность до метро рулит. Я в свое время думал, что электротранспорт переформатирует ценность локаций, но с опытом понимаю, что нет. Пешая доступность до метро рулит.

Vlad442 написав: На колесе по тротуарам легче, но ездить так каждый день - прощай колени. На колесе по тротуарам легче, но ездить так каждый день - прощай колени.

я бы не был на столько категоричен. Недавно в Киеве ливень был, когда метро затопило, я в тот день на самокате по делам ездил. Верите никто меня не обляпал и не обрызгал. Часик позагорал под козырьком и дальше поехал.Я вижу 3 проблемы с этим видом транспорта 1. запас хода (у меня 45 км и я очень этим ограничен, а 100км норм вообще не задумывался бы куда мне ехать. 2. Отсутствие вело дорожек (без которых скорость и комфорт сильно падают). Но их постепенно строят.3. 4-5 месяцев в году несезона.Если бы арендовал жильё, то за близость к метро дороже 500 грн не переплачивал, не проще тогда арендовать возле самой работы и сэкономить на проезде? А так переплачивай за близость к метро, потом ещё за само метро плати. Когда проезд подорожает до уровня соседних столиц, люди иначе посмотрят на эту "экономию".у моноколеса есть свои недостатки, например если на скорости отключается электроника то прощай не только колени. На самокат можно поставить литые колеса и ездить по гвоздям и битым стёклам. На самокате можно передвигаться даже с севшей батареей (дедовским способом), поставить доп батарею, сиденье и тд.