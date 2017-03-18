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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 сер, 2021 00:21
airmax78 написав: Ромасик написав:airmax78
, езда медленнее 25 км/ч это деньги выброшенные на ветер. Но согласен, уже не по тротуару.vitaliian
, спасибо за ссылки. Личка заблокирована
25+ - это уже защиту надо надевать, шлем, перчатки. Это уже совсем не тот комфорт.
Недавно меня обгонял один придурок на моноколесе на 70кмч
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unicdima
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Додано: Вів 03 сер, 2021 01:24
unicdima написав: airmax78 написав: Ромасик написав:airmax78
, езда медленнее 25 км/ч это деньги выброшенные на ветер. Но согласен, уже не по тротуару.vitaliian
, спасибо за ссылки. Личка заблокирована
25+ - это уже защиту надо надевать, шлем, перчатки. Это уже совсем не тот комфорт.
Недавно меня обгонял один придурок на моноколесе на 70кмч
Это смертник.
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Додано: Вів 03 сер, 2021 01:35
"Девочки, запилите свою ветку на кидстаффе" (ТМ Прохожий)
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rjkz
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Додано: Вів 03 сер, 2021 06:27
unicdima написав: airmax78 написав: Ромасик написав:airmax78
, езда медленнее 25 км/ч это деньги выброшенные на ветер. Но согласен, уже не по тротуару.vitaliian
, спасибо за ссылки. Личка заблокирована
25+ - это уже защиту надо надевать, шлем, перчатки. Это уже совсем не тот комфорт.
Недавно меня обгонял один придурок на моноколесе на 70кмч
ахах, ну обогнал же! хоть экипирован?)
да, нужна защита, на 15-25 тоже б уже желательно. Лучше чтобы была, чем не была. Но опять же, смотря где и как вы ездите. На Наб.Крещатицкой ехать на 25 - скукотище. И в потоке машин меньше 25 - создание аварийной ситуации, особенно с обгоном троллейбусов на остановках.
rjkz написав:
"Девочки, запилите свою ветку на кидстаффе" (ТМ Прохожий)
мы обсуждаем влияние транспортной инфрастуктуры на выбор локации. Как и ШРТ.
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Ромасик
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Додано: Вів 03 сер, 2021 06:31
hume написав: Ромасик написав:
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ура, мне наземные переходы начинают все больше нравится, учитывая попытки езды на самокатах. Даже уже вырабатываю траектории обьездов перекрестков в центре, где нет назменых переходов.
А так задумывался, сколько бабла тратилось вырыть подземные переходы или построить наземные с 2 лифтами - как на Лебедева-Кумача (возле Индустриального), Телиги возле Бабьего Яра, Перова/Парк Победы.
А можно было просто стричь паркунов)
Вы сейчас личным врагом Уникдимы стали
зарабатывал на подземных переходах?
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Ромасик
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Додано: Вів 03 сер, 2021 06:49
утром по ютубу показали ролик, где рассказывали, как в Аркаде продали 12 квартир по акции со скидкой в 99%, а потом собственник этих квартир попросил вернуть деньги, так как передумал, но деньги вернули в полном объеме, так как акция закончилась. ))
Это правда, такое может быть?
Так что обвалы цен бывают
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Вадим Жураковский
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Додано: Вів 03 сер, 2021 07:34
Вадим Жураковский написав:
утром по ютубу показали ролик, где рассказывали, как в Аркаде продали 12 квартир по акции со скидкой в 99%, а потом собственник этих квартир попросил вернуть деньги, так как передумал, но деньги вернули в полном объеме, так как акция закончилась. ))
Это правда, такое может быть?
Так что обвалы цен бывают
Звісно, правда.
І все, що тут всякі пишуть - також правда 100%.
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Frant
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