Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:лучший транспорт для поездок на арсенальную
Вас не смущает как человек вашего (и даже моего) роста смотрится на этом велосипеде? P.S. Очень хотел себе одно время Tern Link Uno. Но сначала увидел себя на нем в зеркало в магазине. А потом подумал: как на нем ехать в гору по киевским холмам с его одной скоростью и как тормозить при скатывании с этих же холмов вниз, имея только ножной педальный тормоз? И обломался окончательно.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 03 сер, 2021 16:14, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Вас не смущает как человек вашего (и даже моего) роста смотрится на этом велосипеде?
у него есть пример
Ну вот да. Но, хотя, может и норм. Но въехать, например, с Европейской площади в Городской парк я на этом велосипеде никогда бы не смог. Хотя я и на 20+ скоростном на самой низкой передаче с трудом въезжаю.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 03 сер, 2021 16:18, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:лучший транспорт для поездок на арсенальную
Вас не смущает как человек вашего (и даже моего) роста смотрится на этом велосипеде? P.S. Очень хотел себе одно время Tern Link Uno. Но сначала увидел себя на нем в зеркало в магазине. А потом подумал: как на нем ехать в гору по киевским холмам с его одной скоростью и как тормозить при скатывании с этих же холмов вниз, имея только ножной педальный тормоз? И обломался окончательно.
почему это должно меня смущать?) в сильно уж крутую горку можно и пешочком зайти, это велик для неторопливых прогулок по тротуарам, в большинство киевских подъемов не спеша заезжаю на нем без проблем
Сегодня с утра скорая забирала лисапедиста на Рус.Наб. По ходу врезался в остановившийся автобус и разбил башку об асфальт. Шлема не видел. Как вообще можно умудриться?)) Там и разонаться то негде. А на тротуаре ведь велодорожка есть...
Ромасик написав:Сегодня с утра скорая забирала лисапедиста на Рус.Наб. По ходу врезался в остановившийся автобус и разбил башку об асфальт. Шлема не видел. Как вообще можно умудриться?)) Там и разонаться то негде. А на тротуаре ведь велодорожка есть...
за автобусом, или фурой можно не напрягаясь валить 50+
Ромасик написав:Сегодня с утра скорая забирала лисапедиста на Рус.Наб. По ходу врезался в остановившийся автобус и разбил башку об асфальт. Шлема не видел. Как вообще можно умудриться?)) Там и разонаться то негде. А на тротуаре ведь велодорожка есть...
за автобусом, или фурой можно не напрягаясь валить 50+
Ромасик написав:Сегодня с утра скорая забирала лисапедиста на Рус.Наб. По ходу врезался в остановившийся автобус и разбил башку об асфальт. Шлема не видел. Как вообще можно умудриться?)) Там и разонаться то негде. А на тротуаре ведь велодорожка есть...
за автобусом, или фурой можно не напрягаясь валить 50+