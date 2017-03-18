RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81808181818281838184>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 30
1. Не вище 900
7%
2
2. 901 - 1050
10%
3
3. 1050 - 1200
17%
5
4. 1201 - 1300
13%
4
5. 1301 - 1400
13%
4
6. 1401 - 1500
23%
7
7. 1501 - 1650
3%
1
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:12

  kingkongovets написав:лучший транспорт для поездок на арсенальную
Зображення

Вас не смущает как человек вашего (и даже моего) роста смотрится на этом велосипеде?
P.S. Очень хотел себе одно время Tern Link Uno. Но сначала увидел себя на нем в зеркало в магазине. А потом подумал: как на нем ехать в гору по киевским холмам с его одной скоростью и как тормозить при скатывании с этих же холмов вниз, имея только ножной педальный тормоз? И обломался окончательно.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 03 сер, 2021 16:14, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 39286
З нами з: 25.10.12
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4797 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Вас не смущает как человек вашего (и даже моего) роста смотрится на этом велосипеде?

у него есть пример
Зображення
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12508
З нами з: 10.06.11
Подякував: 227 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:16

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Вас не смущает как человек вашего (и даже моего) роста смотрится на этом велосипеде?

у него есть пример

Ну вот да. Но, хотя, может и норм. Но въехать, например, с Европейской площади в Городской парк я на этом велосипеде никогда бы не смог. Хотя я и на 20+ скоростном на самой низкой передаче с трудом въезжаю.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 03 сер, 2021 16:18, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 39286
З нами з: 25.10.12
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4797 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:лучший транспорт для поездок на арсенальную
Зображення

Вас не смущает как человек вашего (и даже моего) роста смотрится на этом велосипеде?
P.S. Очень хотел себе одно время Tern Link Uno. Но сначала увидел себя на нем в зеркало в магазине. А потом подумал: как на нем ехать в гору по киевским холмам с его одной скоростью и как тормозить при скатывании с этих же холмов вниз, имея только ножной педальный тормоз? И обломался окончательно.
почему это должно меня смущать?)
в сильно уж крутую горку можно и пешочком зайти, это велик для неторопливых прогулок по тротуарам, в большинство киевских подъемов не спеша заезжаю на нем без проблем
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9419
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:34

Сегодня с утра скорая забирала лисапедиста на Рус.Наб. По ходу врезался в остановившийся автобус и разбил башку об асфальт. Шлема не видел. Как вообще можно умудриться?)) Там и разонаться то негде. А на тротуаре ведь велодорожка есть...
Ромасик
 
Повідомлень: 2406
З нами з: 30.03.15
Подякував: 486 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:Сегодня с утра скорая забирала лисапедиста на Рус.Наб. По ходу врезался в остановившийся автобус и разбил башку об асфальт. Шлема не видел. Как вообще можно умудриться?)) Там и разонаться то негде. А на тротуаре ведь велодорожка есть...
за автобусом, или фурой можно не напрягаясь валить 50+
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9419
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:43

  Успіх написав:Serg-ik
Ви вже вивчили це назубок?
https://youtu.be/hIQ_dTSrIug

нет, папочка.
Буду учиться только по твоим видосикам
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12508
З нами з: 10.06.11
Подякував: 227 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:45

  kingkongovets написав:
Ромасик написав:Сегодня с утра скорая забирала лисапедиста на Рус.Наб. По ходу врезался в остановившийся автобус и разбил башку об асфальт. Шлема не видел. Как вообще можно умудриться?)) Там и разонаться то негде. А на тротуаре ведь велодорожка есть...
за автобусом, или фурой можно не напрягаясь валить 50+

главное, атвобусную остановку не прощелкать
Ромасик
 
Повідомлень: 2406
З нами з: 30.03.15
Подякував: 486 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:49

  kingkongovets написав:..за автобусом, или фурой можно не напрягаясь валить 50+

на лисапеде с маленькими колесами без электро и передач надо поднапрячься, чтобы 50+
sequence
 
Повідомлень: 5548
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  kingkongovets написав:
Ромасик написав:Сегодня с утра скорая забирала лисапедиста на Рус.Наб. По ходу врезался в остановившийся автобус и разбил башку об асфальт. Шлема не видел. Как вообще можно умудриться?)) Там и разонаться то негде. А на тротуаре ведь велодорожка есть...
за автобусом, или фурой можно не напрягаясь валить 50+

главное, атвобусную остановку не прощелкать
Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9419
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2134 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 81808181818281838184>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2108, 2109, 2110
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21097 3743291
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 сер, 2021 16:13
Успіх
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48415
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 242681
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.