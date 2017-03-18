RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8181818281838184>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 30
1. Не вище 900
7%
2
2. 901 - 1050
10%
3
3. 1050 - 1200
17%
5
4. 1201 - 1300
13%
4
5. 1301 - 1400
13%
4
6. 1401 - 1500
23%
7
7. 1501 - 1650
3%
1
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:53

  kingkongovets написав:..Зображення

мало разборок автолюбителей, теперь лисапедисты и самокатчики будут ездить с битами
sequence
 
Повідомлень: 5548
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:59

kingkongovets, что-то в телеге все ржут с него и ждут продолжения, я тоже. Там кстати есть ролик, как наваливать 50+, что очень похоже на его ситуацию.
Ромасик
 
Повідомлень: 2406
З нами з: 30.03.15
Подякував: 486 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:03

Кількість угод купівлі продажу посвідчених приватними нотаріусами м Київ по рокам

2018 - 35 тис
2019 - 41 тис
2020 - 38 тис

По 2му кварталу, нажаль по Україні

2к 2019 - 69130
2к 2020 - 50600
2к 2021 - 73346

Зрадіо, вчи матчасть, а саме що таке статистика в Україні і куди її прикладати, яку інформацію можна використовувати як достовірну, а яку ні.

Почни з цього сайту https://minjust.gov.ua/m/zvit-pro-robot ... notariusiv
Востаннє редагувалось Первый в Вів 03 сер, 2021 17:17, всього редагувалось 2 разів.
Первый
 
Повідомлень: 16265
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  kingkongovets написав:..за автобусом, или фурой можно не напрягаясь валить 50+

на лисапеде с маленькими колесами без электро и передач надо поднапрячься, чтобы 50+
еще раз - складной сингл не для наваливания за фурами, а для неспешного кайфа по тротуарам и местам типа пейзажки, парка наталки, или велодорожкам)
за фурами валят маклауды, им можно только позавидовать
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9419
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:09

:roll:
  Serg-ik написав:
  Успіх написав:Serg-ik
Ви вже вивчили це назубок?
https://youtu.be/hIQ_dTSrIug

нет, папочка.
Буду учиться только по твоим видосикам

Куди вже більше розжовувати, як тут за 2хв. розклали все по поличках?! :idea:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 18.03.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

не доросли еще

Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9419
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:19

  Первый написав:Кількість угод купівлі продажу посвідчених приватними нотаріусами м Київ по рокам

2018 - 35 тис
2019 - 41 тис
2020 - 38 тис

По 2му кварталу, нажаль по Україні

2к 2019 - 69130
2к 2020 - 50600
2к 2021 - 73346

Зрадіо. вчи матчасть що таке статистика в Україні і куди її прикладати, яку інформацію можна використовувати як достовірну, а яку ні


За первичку шла речь. Хорошая мина при плохой игре?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10764
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2377 раз.
Подякували: 5203 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:36

  zРадио написав:
  Первый написав:Кількість угод купівлі продажу посвідчених приватними нотаріусами м Київ по рокам

2018 - 35 тис
2019 - 41 тис
2020 - 38 тис

По 2му кварталу, нажаль по Україні

2к 2019 - 69130
2к 2020 - 50600
2к 2021 - 73346

Зрадіо. вчи матчасть що таке статистика в Україні і куди її прикладати, яку інформацію можна використовувати як достовірну, а яку ні


За первичку шла речь. Хорошая мина при плохой игре?


ЗРадіо, про яку міну йде мова? Кількість реальних угод в 2 кварталі 2021 року перевищила 2 квартал 2019.
І це єдиний достовірний показник. Решта а-ля капітальні вкладення фізичних осіб це фікція, Я не розумію на практиці як він формується.
Простий приклад.
Я купив дериватив у фінансової компанії. Подумай і розкажи як це потрапило у стат звітність у розділі кап вкладення населення в житлове будівництво.
Зараз переходять на попередні договори, в яких вказується що колись хтось там передасть майнові права на належний йому об’єкт будівництва. Хто подає звіт про капітальні вкладення фізичних осіб в будівництво?
Востаннє редагувалось Первый в Вів 03 сер, 2021 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Первый
 
Повідомлень: 16265
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:49

  kingkongovets написав:не доросли еще

Зображення

там весь левый берег пооставляли только дороги + часть Русановка. Самокаты вообще убрали. Хотя Липки и сермилю тоже покромсали.
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 03 сер, 2021 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
 
Повідомлень: 2406
З нами з: 30.03.15
Подякував: 486 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  kingkongovets написав:не доросли еще

Зображення

там весь левый берег пооставляли только дороги + часть Русановка. Самокаты вообще убрали.
самокаты надо вообще запретить нахер
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9419
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2134 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8181818281838184>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2108, 2109, 2110
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21097 3743291
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 сер, 2021 16:13
Успіх
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48415
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 242681
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.