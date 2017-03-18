мало разборок автолюбителей, теперь лисапедисты и самокатчики будут ездить с битами
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 сер, 2021 16:53
Додано: Вів 03 сер, 2021 16:59
kingkongovets, что-то в телеге все ржут с него и ждут продолжения, я тоже. Там кстати есть ролик, как наваливать 50+, что очень похоже на его ситуацию.
Додано: Вів 03 сер, 2021 17:03
Кількість угод купівлі продажу посвідчених приватними нотаріусами м Київ по рокам
2018 - 35 тис
2019 - 41 тис
2020 - 38 тис
По 2му кварталу, нажаль по Україні
2к 2019 - 69130
2к 2020 - 50600
2к 2021 - 73346
Зрадіо, вчи матчасть, а саме що таке статистика в Україні і куди її прикладати, яку інформацію можна використовувати як достовірну, а яку ні.
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Востаннє редагувалось Первый в Вів 03 сер, 2021 17:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 03 сер, 2021 17:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
еще раз - складной сингл не для наваливания за фурами, а для неспешного кайфа по тротуарам и местам типа пейзажки, парка наталки, или велодорожкам)
за фурами валят маклауды, им можно только позавидовать
Додано: Вів 03 сер, 2021 17:09
Куди вже більше розжовувати, як тут за 2хв. розклали все по поличках?!
Додано: Вів 03 сер, 2021 17:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не доросли еще
Додано: Вів 03 сер, 2021 17:19
За первичку шла речь. Хорошая мина при плохой игре?
Додано: Вів 03 сер, 2021 17:36
ЗРадіо, про яку міну йде мова? Кількість реальних угод в 2 кварталі 2021 року перевищила 2 квартал 2019.
І це єдиний достовірний показник. Решта а-ля капітальні вкладення фізичних осіб це фікція, Я не розумію на практиці як він формується.
Простий приклад.
Я купив дериватив у фінансової компанії. Подумай і розкажи як це потрапило у стат звітність у розділі кап вкладення населення в житлове будівництво.
Зараз переходять на попередні договори, в яких вказується що колись хтось там передасть майнові права на належний йому об’єкт будівництва. Хто подає звіт про капітальні вкладення фізичних осіб в будівництво?
Востаннє редагувалось Первый в Вів 03 сер, 2021 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 сер, 2021 17:49
там весь левый берег пооставляли только дороги + часть Русановка. Самокаты вообще убрали. Хотя Липки и сермилю тоже покромсали.
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 03 сер, 2021 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 сер, 2021 17:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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