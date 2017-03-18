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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8181818281838184

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 30
1. Не вище 900
7%
2
2. 901 - 1050
10%
3
3. 1050 - 1200
17%
5
4. 1201 - 1300
13%
4
5. 1301 - 1400
13%
4
6. 1401 - 1500
23%
7
7. 1501 - 1650
3%
1
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:53

kingkongovets, не надо. Хотя ихние можно. Болт оставить.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:kingkongovets, не надо. Хотя ихние можно. Болт оставить.
вообще все
или права, регистрацию, защиту - и на дорогу
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:56

  Ромасик написав:там весь левый берег пооставляли только дороги + часть Русановка. Самокаты вообще убрали. Хотя Липки и сермилю тоже покромсали.

вот вчера говорили о разношерстности Русановки, то даже прокатчики ее разделили на нормальную и троещинскую :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:58

  kingkongovets написав:
Ромасик написав:kingkongovets, не надо. Хотя ихние можно. Болт оставить.
вообще все
или права, регистрацию, защиту - и на дорогу

а типа я на прокатном велике наяриваю 25-30 у меня есть права и защита. То травмировать великом можно сильнее.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 18:01

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  kingkongovets написав:
Ромасик написав:kingkongovets, не надо. Хотя ихние можно. Болт оставить.
вообще все
или права, регистрацию, защиту - и на дорогу

а типа я на прокатном велике наяриваю 25-30 у меня есть права и защита. То травмировать великом можно сильнее.
типа, не типа, а эту гейскую дрочь уже начали запрещать в цивилизованных городах и это правильно
вел на тротуаре еще худо-бедно, но можно стерпеть, но и все

зы: 30 км/ч на прокатных дровах?) ромасик, не гони
kingkongovets
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