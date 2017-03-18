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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 сер, 2021 17:53
kingkongovets, не надо. Хотя ихние можно. Болт оставить.
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Ромасик
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Додано: Вів 03 сер, 2021 17:56
Ромасик написав:kingkongovets, не надо. Хотя ихние можно. Болт оставить.
вообще все
или права, регистрацию, защиту - и на дорогу
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kingkongovets
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Додано: Вів 03 сер, 2021 17:56
Ромасик написав:
там весь левый берег пооставляли только дороги + часть Русановка. Самокаты вообще убрали. Хотя Липки и сермилю тоже покромсали.
вот вчера говорили о разношерстности Русановки, то даже прокатчики ее разделили на нормальную и троещинскую
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Ромасик
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Додано: Вів 03 сер, 2021 17:58
kingkongovets написав:
Ромасик написав:kingkongovets, не надо. Хотя ихние можно. Болт оставить.
вообще все
или права, регистрацию, защиту - и на дорогу
а типа я на прокатном велике наяриваю 25-30 у меня есть права и защита. То травмировать великом можно сильнее.
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Ромасик
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Додано: Вів 03 сер, 2021 18:01
Ромасик написав: kingkongovets написав:
Ромасик написав:kingkongovets, не надо. Хотя ихние можно. Болт оставить.
вообще все
или права, регистрацию, защиту - и на дорогу
а типа я на прокатном велике наяриваю 25-30 у меня есть права и защита. То травмировать великом можно сильнее.
типа, не типа, а эту гейскую дрочь уже начали запрещать в цивилизованных городах и это правильно
вел на тротуаре еще худо-бедно, но можно стерпеть, но и все
зы: 30 км/ч на прокатных дровах?) ромасик, не гони
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