Додано: Вів 03 сер, 2021 21:27

hume написав: airmax78 написав: [

Вас не смущает как человек вашего (и даже моего) роста смотрится на этом велосипеде?

P.S. Очень хотел себе одно время Tern Link Uno. Но сначала увидел себя на нем в зеркало в магазине. А потом подумал: как на нем ехать в гору по киевским холмам с его одной скоростью и как тормозить при скатывании с этих же холмов вниз, имея только ножной педальный тормоз? И обломался окончательно. Вас не смущает как человек вашего (и даже моего) роста смотрится на этом велосипеде?P.S. Очень хотел себе одно время Tern Link Uno. Но сначала увидел себя на нем в зеркало в магазине. А потом подумал: как на нем ехать в гору по киевским холмам с его одной скоростью и как тормозить при скатывании с этих же холмов вниз, имея только ножной педальный тормоз? И обломался окончательно.

Эир,вы сильно зависимы от чужого мнения о вас. Вам не пох как вы смотритесь на нем? Тем более если вам нравится и удобно.. Эир,вы сильно зависимы от чужого мнения о вас. Вам не пох как вы смотритесь на нем? Тем более если вам нравится и удобно..

Ну прямо уж там. Был бы зависим - никогда бы не встал на моноколесо в своём возрасте.Просто люблю гармонию и пропорцию, а на этом велосипеде человек большого роста смотрится не очень пропорционально. Но, повторюсь, это не та причина по которой я его не купил. Основная причина в том, что я понял, что он у меня будет просто стоять. Для меня микро и не очень микро коммьютинг без автомобиля идеально обеспечивает электроколесо. Оно компактное, лёгкое, не заставляет напрягаться, с ним можно зайти в любой транспорт и элементарно бросить в багажник любого автомобиля. На моноколесе руки всегда свободные. Можно везти две сумки из супермаркета. Складной велосипед - во всем хуже. Кроме пользы для здоровья.