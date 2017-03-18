|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 сер, 2021 20:59
Vlad442 написав: vitaliian написав:
Если бы арендовал жильё, то за близость к метро дороже 500 грн не переплачивал, не проще тогда арендовать возле самой работы и сэкономить на проезде? А так переплачивай за близость к метро, потом ещё за само метро плати. Когда проезд подорожает до уровня соседних столиц, люди иначе посмотрят на эту "экономию".
Жилье возле метро люди арендуют не для развлечения, а от недостатка средств арендовать жилье такого же качества возле работы.
це як розуміти, якщо робота на посьолку Жуковського, то орундують біля метро бо бідні?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25597
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1265 раз.
- Подякували: 1973 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:05
flyman написав:
це як розуміти, якщо робота на посьолку Жуковського, то орундують біля метро бо бідні?
они думают что работа есть только в центре, где вдобавок все мечтают жить, но могут себе это позвонить только богатые. Пройтись по дворикам в 300м от Майдана/Хрещатика, глазам откроются дворцы с фонтанами и бассейнами.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8145
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 2136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:14
airmax78 написав:
[
Вас не смущает как человек вашего (и даже моего) роста смотрится на этом велосипеде?
P.S. Очень хотел себе одно время Tern Link Uno. Но сначала увидел себя на нем в зеркало в магазине. А потом подумал: как на нем ехать в гору по киевским холмам с его одной скоростью и как тормозить при скатывании с этих же холмов вниз, имея только ножной педальный тормоз? И обломался окончательно.
Эир,вы сильно зависимы от чужого мнения о вас. Вам не пох как вы смотритесь на нем? Тем более если вам нравится и удобно..
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8087
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 872 раз.
- Подякували: 1563 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:25
vitaliian написав: flyman написав:
це як розуміти, якщо робота на посьолку Жуковського, то орундують біля метро бо бідні?
они думают что работа есть только в центре, где вдобавок все мечтают жить, но могут себе это позвонить только богатые. Пройтись по дворикам в 300м от Майдана/Хрещатика, глазам откроются дворцы с фонтанами и бассейнами.
Мене завжди це дивувало. Наче дуже логічне рішення. - продать убиту в хлам прелесть і купити три в іпенях іпеней, ще й на пиво залишиться. Але ні…. Чомусь в іпеня ідуть тільки за крайноьої життєвої необхідності.
Із тої ж опери - всі кинуть кийов і до мамки коровам хвости крутити…. Але продовжують слюнявити ненависному лендлорду…
Востаннє редагувалось Первый
в Вів 03 сер, 2021 21:27, всього редагувалось 1 раз.
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16267
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2266 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:27
hume написав: airmax78 написав:
[
Вас не смущает как человек вашего (и даже моего) роста смотрится на этом велосипеде?
P.S. Очень хотел себе одно время Tern Link Uno. Но сначала увидел себя на нем в зеркало в магазине. А потом подумал: как на нем ехать в гору по киевским холмам с его одной скоростью и как тормозить при скатывании с этих же холмов вниз, имея только ножной педальный тормоз? И обломался окончательно.
Эир,вы сильно зависимы от чужого мнения о вас. Вам не пох как вы смотритесь на нем? Тем более если вам нравится и удобно..
Ну прямо уж там. Был бы зависим - никогда бы не встал на моноколесо в своём возрасте.
Просто люблю гармонию и пропорцию, а на этом велосипеде человек большого роста смотрится не очень пропорционально. Но, повторюсь, это не та причина по которой я его не купил. Основная причина в том, что я понял, что он у меня будет просто стоять. Для меня микро и не очень микро коммьютинг без автомобиля идеально обеспечивает электроколесо. Оно компактное, лёгкое, не заставляет напрягаться, с ним можно зайти в любой транспорт и элементарно бросить в багажник любого автомобиля. На моноколесе руки всегда свободные. Можно везти две сумки из супермаркета. Складной велосипед - во всем хуже. Кроме пользы для здоровья.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39288
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 4797 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:34
airmax78
расскажите, как на нем тормозить?
вот ребенок, или мама с коляской на пути, пусть даже на скорости 15 км/ч и объехать негде - шо дальше? не говоря уже о возможности куда то вмантулиться башней
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9422
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1284 раз.
- Подякували: 2134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:40
Первый написав: vitaliian написав: flyman написав:
це як розуміти, якщо робота на посьолку Жуковського, то орундують біля метро бо бідні?
они думают что работа есть только в центре, где вдобавок все мечтают жить, но могут себе это позвонить только богатые. Пройтись по дворикам в 300м от Майдана/Хрещатика, глазам откроются дворцы с фонтанами и бассейнами.
Мене завжди це дивувало. Наче дуже логічне рішення. - продать убиту в хлам прелесть і купити три в іпенях іпеней, ще й на пиво залишиться. Але ні…. Чомусь в іпеня ідуть тільки за крайноьої життєвої необхідності.
Із тої ж опери - всі кинуть кийов і до мамки коровам хвости крутити…. Але продовжують слюнявити ненависному лендлорду…
умоузагальнення виключно геніальне, живуть в Ірпені, бо на Київ нема грошей.
В анали мудрості ріелторів та на скрижалі менеджерів ВП.
Цікаво, Уня теж ніщеброд, і Трибека, хто ще, а Влад взагалі в Харкові, бо на Київ ніяк не назбирає, хіба на Аркаду, але ПОХ це новий центр.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 03 сер, 2021 21:42, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25597
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1265 раз.
- Подякували: 1973 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:41
vitaliian написав: flyman написав:
це як розуміти, якщо робота на посьолку Жуковського, то орундують біля метро бо бідні?
они думают что работа есть только в центре, где вдобавок все мечтают жить, но могут себе это позвонить только богатые. Пройтись по дворикам в 300м от Майдана/Хрещатика, глазам откроются дворцы с фонтанами и бассейнами.
Питання не в фонтанах, а в тому, де вищі зарплати.
Якщо в обідраному центрі міста ЗП втричі-вп'ятеро вищі, ніж в Єпенях - нарот їде працювати з Єпенів в центр, ніяк не навпаки.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22173
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1374 раз.
- Подякували: 2294 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:41
Vlad442, Oktawa
Дякую за ваші відповіді.
Питання якраз полягало у тому, що якщо звести 1/4 + 1/4 дарованих + 1/2 спадщини на одну людину для спрощення угоди, то по першому блоку буде 8,5%, а по другому - 2%. Таким чином, втрачається/виграється 6,5% на 1/2 вартості.
Окрім того, саме дарування теж обкладається податком, тобто подвійний прольот на гроші.
Я для себе зрозумів, передам дорогій родині, щоб гуртом продавали кожен свою частку і ділились потім
питання - як усіх зібрати
жесть
Востаннє редагувалось stas_rst
в Вів 03 сер, 2021 21:47, всього редагувалось 1 раз.
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1657
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 654 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:44
kingkongovets написав:airmax78
расскажите, как на нем тормозить?
вот ребенок, или мама с коляской на пути, пусть даже на скорости 15 км/ч и объехать негде - шо дальше? не говоря уже о возможности куда то вмантулиться башней
Если подъезжаю сзади - всегда притормаживаю и объезжаю за 1.5-2 метра всех пешеходов. Если тротуар узкий - вообще замедляюсь до скорости пешехода. Со встречными разъезжаюсь заранее. Перед детьми в любом случае замедляюсь до скорости пешехода. С препятствиями на уровне головы надо быть внимательным. Но когда вы едете на велосипеде существует тот же риск. Но я ни разу еще головой никуда не въезжал (ттт). Опять же: все проблемы от скорости. Тише едешь - дальше и целее будешь.
PS Со скорости в 15 км/ч затормозить просто - отклонился назад и тормозной путь 3-4 м максимум. На скорости 25+ - такого понятия как тормозить для моноколес не существует - только спрыгивать и будь что будет. Почему я быстрее 20 вообще не езжу.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 03 сер, 2021 21:47, всього редагувалось 1 раз.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39288
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 4797 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21101
|3744433
|
|
|20
|48423
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|
|508
|242728
|
|