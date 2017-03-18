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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81848185818681878188>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 30
1. Не вище 900
7%
2
2. 901 - 1050
10%
3
3. 1050 - 1200
17%
5
4. 1201 - 1300
13%
4
5. 1301 - 1400
13%
4
6. 1401 - 1500
23%
7
7. 1501 - 1650
3%
1
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 20:59

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Если бы арендовал жильё, то за близость к метро дороже 500 грн не переплачивал, не проще тогда арендовать возле самой работы и сэкономить на проезде? А так переплачивай за близость к метро, потом ещё за само метро плати. Когда проезд подорожает до уровня соседних столиц, люди иначе посмотрят на эту "экономию".

Жилье возле метро люди арендуют не для развлечения, а от недостатка средств арендовать жилье такого же качества возле работы.

це як розуміти, якщо робота на посьолку Жуковського, то орундують біля метро бо бідні?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:це як розуміти, якщо робота на посьолку Жуковського, то орундують біля метро бо бідні?
они думают что работа есть только в центре, где вдобавок все мечтают жить, но могут себе это позвонить только богатые. Пройтись по дворикам в 300м от Майдана/Хрещатика, глазам откроются дворцы с фонтанами и бассейнами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:14

  airmax78 написав:[
Вас не смущает как человек вашего (и даже моего) роста смотрится на этом велосипеде?
P.S. Очень хотел себе одно время Tern Link Uno. Но сначала увидел себя на нем в зеркало в магазине. А потом подумал: как на нем ехать в гору по киевским холмам с его одной скоростью и как тормозить при скатывании с этих же холмов вниз, имея только ножной педальный тормоз? И обломался окончательно.

Эир,вы сильно зависимы от чужого мнения о вас. Вам не пох как вы смотритесь на нем? Тем более если вам нравится и удобно..
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:25

  vitaliian написав:
  flyman написав:це як розуміти, якщо робота на посьолку Жуковського, то орундують біля метро бо бідні?
они думают что работа есть только в центре, где вдобавок все мечтают жить, но могут себе это позвонить только богатые. Пройтись по дворикам в 300м от Майдана/Хрещатика, глазам откроются дворцы с фонтанами и бассейнами.

Мене завжди це дивувало. Наче дуже логічне рішення. - продать убиту в хлам прелесть і купити три в іпенях іпеней, ще й на пиво залишиться. Але ні…. Чомусь в іпеня ідуть тільки за крайноьої життєвої необхідності.

Із тої ж опери - всі кинуть кийов і до мамки коровам хвости крутити…. Але продовжують слюнявити ненависному лендлорду…
Востаннє редагувалось Первый в Вів 03 сер, 2021 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:27

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Вас не смущает как человек вашего (и даже моего) роста смотрится на этом велосипеде?
P.S. Очень хотел себе одно время Tern Link Uno. Но сначала увидел себя на нем в зеркало в магазине. А потом подумал: как на нем ехать в гору по киевским холмам с его одной скоростью и как тормозить при скатывании с этих же холмов вниз, имея только ножной педальный тормоз? И обломался окончательно.

Эир,вы сильно зависимы от чужого мнения о вас. Вам не пох как вы смотритесь на нем? Тем более если вам нравится и удобно..

Ну прямо уж там. Был бы зависим - никогда бы не встал на моноколесо в своём возрасте.
Просто люблю гармонию и пропорцию, а на этом велосипеде человек большого роста смотрится не очень пропорционально. Но, повторюсь, это не та причина по которой я его не купил. Основная причина в том, что я понял, что он у меня будет просто стоять. Для меня микро и не очень микро коммьютинг без автомобиля идеально обеспечивает электроколесо. Оно компактное, лёгкое, не заставляет напрягаться, с ним можно зайти в любой транспорт и элементарно бросить в багажник любого автомобиля. На моноколесе руки всегда свободные. Можно везти две сумки из супермаркета. Складной велосипед - во всем хуже. Кроме пользы для здоровья.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:34

airmax78
расскажите, как на нем тормозить?
вот ребенок, или мама с коляской на пути, пусть даже на скорости 15 км/ч и объехать негде - шо дальше? не говоря уже о возможности куда то вмантулиться башней
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:40

  Первый написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:це як розуміти, якщо робота на посьолку Жуковського, то орундують біля метро бо бідні?
они думают что работа есть только в центре, где вдобавок все мечтают жить, но могут себе это позвонить только богатые. Пройтись по дворикам в 300м от Майдана/Хрещатика, глазам откроются дворцы с фонтанами и бассейнами.

Мене завжди це дивувало. Наче дуже логічне рішення. - продать убиту в хлам прелесть і купити три в іпенях іпеней, ще й на пиво залишиться. Але ні…. Чомусь в іпеня ідуть тільки за крайноьої життєвої необхідності.

Із тої ж опери - всі кинуть кийов і до мамки коровам хвости крутити…. Але продовжують слюнявити ненависному лендлорду…

умоузагальнення виключно геніальне, живуть в Ірпені, бо на Київ нема грошей.
В анали мудрості ріелторів та на скрижалі менеджерів ВП.

Цікаво, Уня теж ніщеброд, і Трибека, хто ще, а Влад взагалі в Харкові, бо на Київ ніяк не назбирає, хіба на Аркаду, але ПОХ це новий центр.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 сер, 2021 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:41

  vitaliian написав:
  flyman написав:це як розуміти, якщо робота на посьолку Жуковського, то орундують біля метро бо бідні?
они думают что работа есть только в центре, где вдобавок все мечтают жить, но могут себе это позвонить только богатые. Пройтись по дворикам в 300м от Майдана/Хрещатика, глазам откроются дворцы с фонтанами и бассейнами.

Питання не в фонтанах, а в тому, де вищі зарплати.
Якщо в обідраному центрі міста ЗП втричі-вп'ятеро вищі, ніж в Єпенях - нарот їде працювати з Єпенів в центр, ніяк не навпаки.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:41

Vlad442, Oktawa Дякую за ваші відповіді.
Питання якраз полягало у тому, що якщо звести 1/4 + 1/4 дарованих + 1/2 спадщини на одну людину для спрощення угоди, то по першому блоку буде 8,5%, а по другому - 2%. Таким чином, втрачається/виграється 6,5% на 1/2 вартості.
Окрім того, саме дарування теж обкладається податком, тобто подвійний прольот на гроші.
Я для себе зрозумів, передам дорогій родині, щоб гуртом продавали кожен свою частку і ділились потім :) питання - як усіх зібрати :) жесть
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 03 сер, 2021 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:44

  kingkongovets написав:airmax78
расскажите, как на нем тормозить?
вот ребенок, или мама с коляской на пути, пусть даже на скорости 15 км/ч и объехать негде - шо дальше? не говоря уже о возможности куда то вмантулиться башней

Если подъезжаю сзади - всегда притормаживаю и объезжаю за 1.5-2 метра всех пешеходов. Если тротуар узкий - вообще замедляюсь до скорости пешехода. Со встречными разъезжаюсь заранее. Перед детьми в любом случае замедляюсь до скорости пешехода. С препятствиями на уровне головы надо быть внимательным. Но когда вы едете на велосипеде существует тот же риск. Но я ни разу еще головой никуда не въезжал (ттт). Опять же: все проблемы от скорости. Тише едешь - дальше и целее будешь.
PS Со скорости в 15 км/ч затормозить просто - отклонился назад и тормозной путь 3-4 м максимум. На скорости 25+ - такого понятия как тормозить для моноколес не существует - только спрыгивать и будь что будет. Почему я быстрее 20 вообще не езжу.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 03 сер, 2021 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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