Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:Vlad442 Дякую за відповідь. Питання якраз полягало у тому, що якщо звести 1/4 + 1/4 дарованих + 1/2 спадщини на одну людину для спрощення угоди, то по першому блоку буде 8,5%, а по другому - 2%. Таким чином, втрачається/виграється 6,5% на 1/2 вартості. Окрім того, саме дарування теж обкладається податком, тобто подвійний прольот на гроші. Я для себе зрозумів, передам дорогій родині, щоб гуртом продавали кожен свою частку і ділились потім питання - як усіх зібрати жесть
Довіреності! Не ясно тільки, що то за такий колгосп. Це дідівьська хата на вуйківщині?
flyman спеціально для тих, хто виріс в парку на лавці ... інколи буває, що в сім"ї 2 дітей і 2 батьків. За совка отримали 3-кімнатну квартиру - по 1/4 власності. Ферштейн?, о, наше світло в глибинах цоколів
stas_rst написав:flyman спеціально для тих, хто виріс в парку на лавці ... інколи буває, що в сім"ї 2 дітей і 2 батьків. За совка отримали 3-кімнатну квартиру - по 1/4 власності. Ферштейн?, о, наше світло в глибинах цоколів
І що? А могла будити хата в селі. Чи в селах не було сімей де двоє батьків і двоє дітей? Хоча я просто мав на увазі спадщину на малій батьківщині.
А ти ведеш себе по хамськи. Мені соромно за Тернопіль, що не навчив тебе культури спілкування хоча би з земляками. Тому особисто для мене ти хамло з вуйківшини а не пан-тернополянин. Долярчик і той з 9-ма "клясами" набагато більш окультурена та вихована особа.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 сер, 2021 22:00, всього редагувалось 4 разів.
airmax78 написав:Если подъезжаю сзади - всегда притормаживаю и объезжаю за 1.5-2 метра всех пешеходов. Если тротуар узкий - вообще замедляюсь до скорости пешехода. Со встречными разъезжаюсь заранее. Перед детьми в любом случае замедляюсь до скорости пешехода. С препятствиями на уровне головы надо быть внимательным. Но когда вы едете на велосипеде существует тот же риск. Но я ни разу еще головой никуда не въезжал (ттт). Опять же: все проблемы от скорости. Тише едешь - дальше и целее будешь. PS Со скорости в 15 км/ч затормозить просто - отклонился назад и тормозной путь 3-4 м максимум. На скорости 25+ - такого понятия как тормозить для моноколес не существует - только спрыгивать и будь что будет. Почему я быстрее 20 вообще не езжу.
вижу такое сплошь и рядом и с гловерами на любом транспорте, и с людьми на арендованных самокатах и великах, носящихся и среди машин на дорогах, и среди пешиков и запаркованных на тротуаре авто https://kyiv.tsn.ua/ru/opasnyy-elektrot ... 30946.html вижу как часто страдают в таких случаях дети остаюсь при своем убеждении, что на тротуарах подобным штукам не место, велосипедист хоть одной своей человеческой силой обходится, как и пешеход
flyman написав:І що? А могла будити хата в селі. Чи в селах не було сімей де двоє батьків і двоє дітей?
вибач, Муха, але ти таки приречений ... цитую з першого свого повідомлення:
stas_rst написав: прошу уточнити наступний момент: при продажу квартири, де 1/4 - подарована до 3-х років, ...
Ти тут "хату на вуйківщині" бачив ? Чи так, аби щось написати ? І потім ти мені про культуру тут заявляєш ? Скажу більше - ніколи малу Батьківщину вуйківщиною не називав - саме це говорить про твою власну культуру і ставлення до людей, серед яких ти виріс. Тому попрошу без особистостей. На цьому, як ти казав - аріведерчі, Муха.
airmax78 написав:Если подъезжаю сзади - всегда притормаживаю и объезжаю за 1.5-2 метра всех пешеходов. Если тротуар узкий - вообще замедляюсь до скорости пешехода. Со встречными разъезжаюсь заранее. Перед детьми в любом случае замедляюсь до скорости пешехода. С препятствиями на уровне головы надо быть внимательным. Но когда вы едете на велосипеде существует тот же риск. Но я ни разу еще головой никуда не въезжал (ттт). Опять же: все проблемы от скорости. Тише едешь - дальше и целее будешь. PS Со скорости в 15 км/ч затормозить просто - отклонился назад и тормозной путь 3-4 м максимум. На скорости 25+ - такого понятия как тормозить для моноколес не существует - только спрыгивать и будь что будет. Почему я быстрее 20 вообще не езжу.
вижу такое сплошь и рядом и с гловерами на любом транспорте, и с людьми на арендованных самокатах и великах, носящихся и среди машин на дорогах, и среди пешиков и запаркованных на тротуаре авто https://kyiv.tsn.ua/ru/opasnyy-elektrot ... 30946.html вижу как часто страдают в таких случаях дети остаюсь при своем убеждении, что на тротуарах подобным штукам не место, велосипедист хоть одной своей человеческой силой обходится, как и пешеход
на арендных самокатах как раз ограничение 20 км/ч они уже довольно безобидны. И они меньше и более маневрены, чем велосипед, легче спешиться. А после видео колесо перехотелось покупать А там еще и Витальен его хейтит) Лучше как мужик на Русановке - сразу в автобус
stas_rst написав:Vlad442, Oktawa Дякую за ваші відповіді. Питання якраз полягало у тому, що якщо звести 1/4 + 1/4 дарованих + 1/2 спадщини на одну людину для спрощення угоди, то по першому блоку буде 8,5%, а по другому - 2%. Таким чином, втрачається/виграється 6,5% на 1/2 вартості. Окрім того, саме дарування теж обкладається податком, тобто подвійний прольот на гроші. Я для себе зрозумів, передам дорогій родині, щоб гуртом продавали кожен свою частку і ділились потім питання - як усіх зібрати жесть
Всех собирать на сделку необязательно. Достаточно оформить нотариальные доверенности на кого-то одного.