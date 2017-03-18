RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8185818681878188>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 30
1. Не вище 900
7%
2
2. 901 - 1050
10%
3
3. 1050 - 1200
17%
5
4. 1201 - 1300
13%
4
5. 1301 - 1400
13%
4
6. 1401 - 1500
23%
7
7. 1501 - 1650
3%
1
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:44

  stas_rst написав:Vlad442 Дякую за відповідь.
Питання якраз полягало у тому, що якщо звести 1/4 + 1/4 дарованих + 1/2 спадщини на одну людину для спрощення угоди, то по першому блоку буде 8,5%, а по другому - 2%. Таким чином, втрачається/виграється 6,5% на 1/2 вартості.
Окрім того, саме дарування теж обкладається податком, тобто подвійний прольот на гроші.
Я для себе зрозумів, передам дорогій родині, щоб гуртом продавали кожен свою частку і ділились потім :) питання - як усіх зібрати :) жесть

Довіреності!
Не ясно тільки, що то за такий колгосп.
Це дідівьська хата на вуйківщині?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25597
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1265 раз.
Подякували: 1973 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:51

flyman спеціально для тих, хто виріс в парку на лавці ...
інколи буває, що в сім"ї 2 дітей і 2 батьків. За совка отримали 3-кімнатну квартиру - по 1/4 власності.
Ферштейн?, о, наше світло в глибинах цоколів
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1657
З нами з: 27.02.19
Подякував: 654 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:53

  stas_rst написав:flyman спеціально для тих, хто виріс в парку на лавці ...
інколи буває, що в сім"ї 2 дітей і 2 батьків. За совка отримали 3-кімнатну квартиру - по 1/4 власності.
Ферштейн?, о, наше світло в глибинах цоколів

І що? А могла будити хата в селі.
Чи в селах не було сімей де двоє батьків і двоє дітей?
Хоча я просто мав на увазі спадщину на малій батьківщині.

А ти ведеш себе по хамськи.
Мені соромно за Тернопіль, що не навчив тебе культури спілкування хоча би з земляками.
Тому особисто для мене ти хамло з вуйківшини а не пан-тернополянин.
Долярчик і той з 9-ма "клясами" набагато більш окультурена та вихована особа.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 сер, 2021 22:00, всього редагувалось 4 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25597
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1265 раз.
Подякували: 1973 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:56

  airmax78 написав:Если подъезжаю сзади - всегда притормаживаю и объезжаю за 1.5-2 метра всех пешеходов. Если тротуар узкий - вообще замедляюсь до скорости пешехода. Со встречными разъезжаюсь заранее. Перед детьми в любом случае замедляюсь до скорости пешехода. С препятствиями на уровне головы надо быть внимательным. Но когда вы едете на велосипеде существует тот же риск. Но я ни разу еще головой никуда не въезжал (ттт). Опять же: все проблемы от скорости. Тише едешь - дальше и целее будешь.
PS Со скорости в 15 км/ч затормозить просто - отклонился назад и тормозной путь 3-4 м максимум. На скорости 25+ - такого понятия как тормозить для моноколес не существует - только спрыгивать и будь что будет. Почему я быстрее 20 вообще не езжу.


вижу такое сплошь и рядом и с гловерами на любом транспорте, и с людьми на арендованных самокатах и великах, носящихся и среди машин на дорогах, и среди пешиков и запаркованных на тротуаре авто
https://kyiv.tsn.ua/ru/opasnyy-elektrot ... 30946.html
вижу как часто страдают в таких случаях дети
остаюсь при своем убеждении, что на тротуарах подобным штукам не место, велосипедист хоть одной своей человеческой силой обходится, как и пешеход
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9422
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 22:01

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:Его на всех просто не хватит
возле каждой новой станции построить патриотику). Почему нет если нарот готов за это платить.

Работа имеется в виду в ЦАО, куда там Патриотики тулить?))
Ромасик
 
Повідомлень: 2411
З нами з: 30.03.15
Подякував: 487 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 22:02

  flyman написав:І що? А могла будити хата в селі.
Чи в селах не було сімей де двоє батьків і двоє дітей?

вибач, Муха, але ти таки приречений ... цитую з першого свого повідомлення:
stas_rst написав:
прошу уточнити наступний момент:
при продажу квартири, де 1/4 - подарована до 3-х років, ...

Ти тут "хату на вуйківщині" бачив ? Чи так, аби щось написати ?
І потім ти мені про культуру тут заявляєш ? Скажу більше - ніколи малу Батьківщину вуйківщиною не називав - саме це говорить про твою власну культуру і ставлення до людей, серед яких ти виріс.
Тому попрошу без особистостей. На цьому, як ти казав - аріведерчі, Муха.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1657
З нами з: 27.02.19
Подякував: 654 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 22:07

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Если подъезжаю сзади - всегда притормаживаю и объезжаю за 1.5-2 метра всех пешеходов. Если тротуар узкий - вообще замедляюсь до скорости пешехода. Со встречными разъезжаюсь заранее. Перед детьми в любом случае замедляюсь до скорости пешехода. С препятствиями на уровне головы надо быть внимательным. Но когда вы едете на велосипеде существует тот же риск. Но я ни разу еще головой никуда не въезжал (ттт). Опять же: все проблемы от скорости. Тише едешь - дальше и целее будешь.
PS Со скорости в 15 км/ч затормозить просто - отклонился назад и тормозной путь 3-4 м максимум. На скорости 25+ - такого понятия как тормозить для моноколес не существует - только спрыгивать и будь что будет. Почему я быстрее 20 вообще не езжу.


вижу такое сплошь и рядом и с гловерами на любом транспорте, и с людьми на арендованных самокатах и великах, носящихся и среди машин на дорогах, и среди пешиков и запаркованных на тротуаре авто
https://kyiv.tsn.ua/ru/opasnyy-elektrot ... 30946.html
вижу как часто страдают в таких случаях дети
остаюсь при своем убеждении, что на тротуарах подобным штукам не место, велосипедист хоть одной своей человеческой силой обходится, как и пешеход

на арендных самокатах как раз ограничение 20 км/ч они уже довольно безобидны. И они меньше и более маневрены, чем велосипед, легче спешиться.
А после видео колесо перехотелось покупать :mrgreen: А там еще и Витальен его хейтит) Лучше как мужик на Русановке - сразу в автобус :mrgreen:
Ромасик
 
Повідомлень: 2411
З нами з: 30.03.15
Подякував: 487 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 22:14

  stas_rst написав:Vlad442, Oktawa Дякую за ваші відповіді.
Питання якраз полягало у тому, що якщо звести 1/4 + 1/4 дарованих + 1/2 спадщини на одну людину для спрощення угоди, то по першому блоку буде 8,5%, а по другому - 2%. Таким чином, втрачається/виграється 6,5% на 1/2 вартості.
Окрім того, саме дарування теж обкладається податком, тобто подвійний прольот на гроші.
Я для себе зрозумів, передам дорогій родині, щоб гуртом продавали кожен свою частку і ділились потім :) питання - як усіх зібрати :) жесть

Всех собирать на сделку необязательно. Достаточно оформить нотариальные доверенности на кого-то одного.
Oktawa
 
Повідомлень: 359
З нами з: 08.11.17
Подякував: 411 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 22:31

Oktawa Врахував, дякую!
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1657
З нами з: 27.02.19
Подякував: 654 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кухня в домеЗображення

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21528
З нами з: 20.04.08
Подякував: 372 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8185818681878188>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2109, 2110, 2111
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21101 3744433
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 сер, 2021 22:14
ihorkyiv
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48423
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 242728
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.