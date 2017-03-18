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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 сер, 2021 23:22
Унуноктий написав:
Кухня в доме
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в селах так любили фарбувати.
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unicdima
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Додано: Вів 03 сер, 2021 23:33
unicdima написав: Унуноктий написав:
Кухня в доме
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в селах так любили фарбувати.
Все верно, дом в селе. В сельском стиле. Прованс называется.
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Унуноктий
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Додано: Вів 03 сер, 2021 23:59
маски для сна в кт еще не изобрели видимо
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trololo
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Додано: Сер 04 сер, 2021 02:12
trololo написав:
маски для сна в кт еще не изобрели видимо
Более интересно, что за окно напротив, что шторы блэкаут в её спальне её саму не защищают )))
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