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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8185818681878188

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 30
1. Не вище 900
7%
2
2. 901 - 1050
10%
3
3. 1050 - 1200
17%
5
4. 1201 - 1300
13%
4
5. 1301 - 1400
13%
4
6. 1401 - 1500
23%
7
7. 1501 - 1650
3%
1
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 23:22

  Унуноктий написав:Кухня в домеЗображення

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в селах так любили фарбувати.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 23:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

unicdima написав:
  Унуноктий написав:Кухня в домеЗображення

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в селах так любили фарбувати.
Все верно, дом в селе. В сельском стиле. Прованс называется.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 23:54

Коллеги, не могла пройти мимо, знала, что вы зацените. Знакомая сегодня выложила объявление, которое увидела в КТ.
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Natt
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 23:59

маски для сна в кт еще не изобрели видимо
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 02:12

  trololo написав:маски для сна в кт еще не изобрели видимо

Более интересно, что за окно напротив, что шторы блэкаут в её спальне её саму не защищают )))
stm
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