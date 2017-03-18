Додано: Сер 04 сер, 2021 05:30

airmax78 написав: kingkongovets написав: лучший транспорт для поездок на арсенальную

лучший транспорт для поездок на арсенальную

Вас не смущает как человек вашего (и даже моего) роста смотрится на этом велосипеде?

P.S. Очень хотел себе одно время Tern Link Uno. Но сначала увидел себя на нем в зеркало в магазине. А потом подумал: как на нем ехать в гору по киевским холмам с его одной скоростью и как тормозить при скатывании с этих же холмов вниз, имея только ножной педальный тормоз? И обломался окончательно. Вас не смущает как человек вашего (и даже моего) ростана этом велосипеде?P.S. Очень хотел себе одно время Tern Link Uno. Но сначала увидел себя на нем в зеркало в магазине. А потом подумал: как на нем ехать в гору по киевским холмам с его одной скоростью и как тормозить при скатывании с этих же холмов вниз, имея только ножной педальный тормоз? И обломался окончательно.

Почему ВАМ не пох как оно смотрится, если-бы ВАС это устраивало?У ВАС комплексы?Меня только один раз интересовало как я смотрюсь на велике, это когда в году примерно 90-м спускался на спортивном велике по брусчатке Подольского спуска и от тряски и нагрузки повыворачивало колодки тормозов и примерно с половины спуска я уже летел без тормозов, обгоняя троллейбусы и машины, что на булыжной мостовой очень бодрит. Судя по лицам водителей машин и пассажиров троллейбуса, я не только смотрелся, но и матерился зачетно. Как не свалился - ума не приложу, остановился почти у парка Фрунзе (под путепроводом за депо им.Красина). Тогда еще и машин было не много, сейчас - бы снесли нах на светофоре.