Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:лучший транспорт для поездок на арсенальную
Вас не смущает как человек вашего (и даже моего) роста смотрится на этом велосипеде? P.S. Очень хотел себе одно время Tern Link Uno. Но сначала увидел себя на нем в зеркало в магазине. А потом подумал: как на нем ехать в гору по киевским холмам с его одной скоростью и как тормозить при скатывании с этих же холмов вниз, имея только ножной педальный тормоз? И обломался окончательно.
Почему ВАМ не пох как оно смотрится, если-бы ВАС это устраивало? У ВАС комплексы? Меня только один раз интересовало как я смотрюсь на велике, это когда в году примерно 90-м спускался на спортивном велике по брусчатке Подольского спуска и от тряски и нагрузки повыворачивало колодки тормозов и примерно с половины спуска я уже летел без тормозов, обгоняя троллейбусы и машины, что на булыжной мостовой очень бодрит. Судя по лицам водителей машин и пассажиров троллейбуса, я не только смотрелся, но и матерился зачетно. Как не свалился - ума не приложу, остановился почти у парка Фрунзе (под путепроводом за депо им.Красина). Тогда еще и машин было не много, сейчас - бы снесли нах на светофоре.
airmax78 написав:Вас не смущает как человек вашего (и даже моего) роста смотрится на этом велосипеде?
у него есть пример
Ну вот да. Но, хотя, может и норм. Но въехать, например, с Европейской площади в Городской парк я на этом велосипеде никогда бы не смог. Хотя я и на 20+ скоростном на самой низкой передаче с трудом въезжаю.
Вадим Жураковский написав:в Швеции запрещены шторы на окнах в квартирах
там на западенщині в 4 ранку встають, а в 8 вечора лягають спати.
а якщо без жартів, був в готелі, то там штори ще огого: день перетворюють в ніч, у вікна не заглядав, з шторами чи без, не пригадаю. особливо цікаво як без шторів літом, коли світло цілодобово: полярний день.
Вадим Жураковский написав:в Швеции запрещены шторы на окнах в квартирах
там на западенщині в 4 ранку встають, а в 8 вечора лягають спати.
а якщо без жартів, був в готелі, то там штори ще огого: день перетворюють в ніч, у вікна не заглядав, з шторами чи без, не пригадаю. особливо цікаво як без шторів літом, коли світло цілодобово: полярний день.
Флаймен, ти був у західній Швеції???? В готелі???
Для оплати готельного рахунку - ти продав бучанський напівпідвал???? А як перспективи оточення Києва - цоколями і горищами????
P.S. В Швеції на 120 дол/міс - не проживеш. Хіба що бомжем. P.S.S. Штори були заборонены не в Швеції, а в середньовічній Голандії. Гіксперти з Швеції, плять)))