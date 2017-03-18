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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8186818781888189>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 32
1. Не вище 900
6%
2
2. 901 - 1050
9%
3
3. 1050 - 1200
16%
5
4. 1201 - 1300
16%
5
5. 1301 - 1400
13%
4
6. 1401 - 1500
22%
7
7. 1501 - 1650
3%
1
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
13%
4
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 23:54

Коллеги, не могла пройти мимо, знала, что вы зацените. Знакомая сегодня выложила объявление, которое увидела в КТ.
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Natt
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 23:59

маски для сна в кт еще не изобрели видимо
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 02:12

  trololo написав:маски для сна в кт еще не изобрели видимо

Более интересно, что за окно напротив, что шторы блэкаут в её спальне её саму не защищают )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 05:30

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:лучший транспорт для поездок на арсенальную
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Вас не смущает как человек вашего (и даже моего) роста смотрится на этом велосипеде?
P.S. Очень хотел себе одно время Tern Link Uno. Но сначала увидел себя на нем в зеркало в магазине. А потом подумал: как на нем ехать в гору по киевским холмам с его одной скоростью и как тормозить при скатывании с этих же холмов вниз, имея только ножной педальный тормоз? И обломался окончательно.


Почему ВАМ не пох как оно смотрится, если-бы ВАС это устраивало?
У ВАС комплексы?
Меня только один раз интересовало как я смотрюсь на велике, это когда в году примерно 90-м спускался на спортивном велике по брусчатке Подольского спуска и от тряски и нагрузки повыворачивало колодки тормозов и примерно с половины спуска я уже летел без тормозов, обгоняя троллейбусы и машины, что на булыжной мостовой очень бодрит. Судя по лицам водителей машин и пассажиров троллейбуса, я не только смотрелся, но и матерился зачетно. Как не свалился - ума не приложу, остановился почти у парка Фрунзе (под путепроводом за депо им.Красина). Тогда еще и машин было не много, сейчас - бы снесли нах на светофоре.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 05:31

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Вас не смущает как человек вашего (и даже моего) роста смотрится на этом велосипеде?

у него есть пример

Ну вот да. Но, хотя, может и норм. Но въехать, например, с Европейской площади в Городской парк я на этом велосипеде никогда бы не смог. Хотя я и на 20+ скоростном на самой низкой передаче с трудом въезжаю.


По Подольскому подняться слабо?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 06:53

  Natt написав:Коллеги, не могла пройти мимо, знала, что вы зацените. Знакомая сегодня выложила объявление, которое увидела в КТ.
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а у автора объявления штор нет?
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 07:28

  Natt написав:Коллеги, не могла пройти мимо, знала, что вы зацените. Знакомая сегодня выложила объявление, которое увидела в КТ.
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Я писав 100 000 разів: укро-їліта за рівнем культури, знань та інтелекту - абсолютно нічим не відрізняється від пересічного укро-громадянина.

Що в "совкошлаку", що в новобудах,що на ДВРЗ, що на Печерську - живуть одні й ті ж самі двоногі істоти.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 07:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в Швеции запрещены шторы на окнах в квартирах
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:09

  Вадим Жураковский написав:в Швеции запрещены шторы на окнах в квартирах

там на западенщині в 4 ранку встають, а в 8 вечора лягають спати.

а якщо без жартів, був в готелі, то там штори ще огого: день перетворюють в ніч,
у вікна не заглядав, з шторами чи без, не пригадаю.
особливо цікаво як без шторів літом, коли світло цілодобово: полярний день.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:15

  flyman написав:
  Вадим Жураковский написав:в Швеции запрещены шторы на окнах в квартирах

там на западенщині в 4 ранку встають, а в 8 вечора лягають спати.

а якщо без жартів, був в готелі, то там штори ще огого: день перетворюють в ніч,
у вікна не заглядав, з шторами чи без, не пригадаю.
особливо цікаво як без шторів літом, коли світло цілодобово: полярний день.

Флаймен, ти був у західній Швеції????
В готелі???

Для оплати готельного рахунку - ти продав бучанський напівпідвал????
А як перспективи оточення Києва - цоколями і горищами????

P.S. В Швеції на 120 дол/міс - не проживеш. Хіба що бомжем. :mrgreen:
P.S.S. Штори були заборонены не в Швеції, а в середньовічній Голандії.
Гіксперти з Швеції, плять)))
Frant
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