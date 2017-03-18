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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8186818781888189

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 32
1. Не вище 900
6%
2
2. 901 - 1050
9%
3
3. 1050 - 1200
16%
5
4. 1201 - 1300
16%
5
5. 1301 - 1400
13%
4
6. 1401 - 1500
22%
7
7. 1501 - 1650
3%
1
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
13%
4
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Чомусь в іпеня ідуть тільки за крайноьої життєвої необхідності.
у меня есть возможность жить в Киеве, как и у 20-30% населения за окружной дорогой, и что уже все переехали? Кончайте мантрить, человек живёт там где ему хорошо, а не там где хорошо вам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:21

  vitaliian написав:
  Первый написав:Чомусь в іпеня ідуть тільки за крайноьої життєвої необхідності.
у меня есть возможность жить в Киеве, как и у 20-30% населения за окружной дорогой, и что уже все переехали? Кончайте мантрить, человек живёт там где ему хорошо, а не там где хорошо вам.

У пана/пані є можливість жити в Києві, в общажці біля окружної дороги???

Саме тому пан/пані обрала більш привабливий варіант за невеликі гроші - квартиру в Єпенях.
Правда, забув/забула порахувати час і вартість поїздок на роботу в Київ і назад. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Правда, забув/забула порахувати час і вартість поїздок на роботу в Київ і назад. :mrgreen:

с мозгами и руками из правильного места можно найти работу в Ирпене а при желании работать не выходя из квартиры. Я так понимаю это не про вас, ездить куда то и радовать других своим присутствием ваш основной смысл жизни?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:35

  vitaliian написав:с мозгами и руками из правильного места можно найти работу в Ирпене
прибиральницею в місцевому госпіталі? Чи касиром в АТБ???
Розсмішила обліківка))) Робочі вакансії в Єпенях за 15 км від міської межі - це круто! Центр Києва - відпочиває!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 09:07

  Вадим Жураковский написав:в Швеции запрещены шторы на окнах в квартирах

Они не запрещены. Ими просто не пользуются. Часто вообще ролеты.

Но объявление зачётное. Первая мысль это почему она шторы не закроет. Вторая мысль - может в квартире напротив происходит что-то настолько интересное, что оторваться нельзя. Поэтому предложили им закрывать шторы.
Востаннє редагувалось hume в Сер 04 сер, 2021 09:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 09:22

  vitaliian написав:
  Первый написав:Чомусь в іпеня ідуть тільки за крайноьої життєвої необхідності.
у меня есть возможность жить в Киеве, как и у 20-30% населения за окружной дорогой, и что уже все переехали? Кончайте мантрить, человек живёт там где ему хорошо, а не там где хорошо вам.


Не сприймайте це як осуд.

Я ділюся своїми думками. І я ж написав що не розумію людей які в силу певних обставин не мають коштів, проте продовжують жити в напіваварійному житлі в центрі. Хоча могли б на здачу ще й пивко в іпенях попивати. І це відповідь на вашу тезу про двори.

Я не хочу образити імешканців Ірпеня, але давайте по чесному, замість вбитого хрущика за х ує вибрали новеньку квартиру за той же х ує, проте в іпенях Ірпеня, адже така сама біля хрущика коштує х*1,5. От одна з основних причин.

В історії Я працюю в кийові, є гроші на 1к РТ біля офісу в центрі, проте я вибрав Ірпеня щоб не пішки ходить до дому, а їздити на роботу по 2 години вранці і ввечорі особисто Я не вірю.
Я вірю в історії а-ля є 20 кує і тре новобудова. І Добрий день іпеня Ірпеня.
Первый
 
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