у меня есть возможность жить в Киеве, как и у 20-30% населения за окружной дорогой, и что уже все переехали? Кончайте мантрить, человек живёт там где ему хорошо, а не там где хорошо вам.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 08:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 04 сер, 2021 08:21
У пана/пані є можливість жити в Києві, в общажці біля окружної дороги???
Саме тому пан/пані обрала більш привабливий варіант за невеликі гроші - квартиру в Єпенях.
Правда, забув/забула порахувати час і вартість поїздок на роботу в Київ і назад.
Додано: Сер 04 сер, 2021 08:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
с мозгами и руками из правильного места можно найти работу в Ирпене а при желании работать не выходя из квартиры. Я так понимаю это не про вас, ездить куда то и радовать других своим присутствием ваш основной смысл жизни?
Додано: Сер 04 сер, 2021 08:35
Додано: Сер 04 сер, 2021 09:07
Они не запрещены. Ими просто не пользуются. Часто вообще ролеты.
Но объявление зачётное. Первая мысль это почему она шторы не закроет. Вторая мысль - может в квартире напротив происходит что-то настолько интересное, что оторваться нельзя. Поэтому предложили им закрывать шторы.
Востаннє редагувалось hume в Сер 04 сер, 2021 09:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 сер, 2021 09:22
Не сприймайте це як осуд.
Я ділюся своїми думками. І я ж написав що не розумію людей які в силу певних обставин не мають коштів, проте продовжують жити в напіваварійному житлі в центрі. Хоча могли б на здачу ще й пивко в іпенях попивати. І це відповідь на вашу тезу про двори.
Я не хочу образити імешканців Ірпеня, але давайте по чесному, замість вбитого хрущика за х ує вибрали новеньку квартиру за той же х ує, проте в іпенях Ірпеня, адже така сама біля хрущика коштує х*1,5. От одна з основних причин.
В історії Я працюю в кийові, є гроші на 1к РТ біля офісу в центрі, проте я вибрав Ірпеня щоб не пішки ходить до дому, а їздити на роботу по 2 години вранці і ввечорі особисто Я не вірю.
Я вірю в історії а-ля є 20 кує і тре новобудова. І Добрий день іпеня Ірпеня.
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