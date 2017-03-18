Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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flyman написав:працюю віддалено, нафіга мені РТ в Києві? чи не РТ а просто який бетонний чи цегляний паралепіпед ( (с) (тм) акурт) в Києві, якщо можна працювати з села в Тернопільській/Житомирській обл. (тре уточнити версію Франта), або з підвалу в іпенях Ірпеня/Бучі (не помню чия версія, звиняйте)
А ради чего жить-то? Что это за жизнь такая в подвале в Буче или в селе в Житомирской области? Ну ОК, работать на удаленке из села теоретически можно. Но ЧТО ТАМ ДЕЛАТЬ помимо удаленной работы??? Только спиться и повеситься.
культур-мультур і всі блага общєства тільки в Кийові в районі сєрмілі, знаєм.
Первый написав:Але основна маса людей у яких є достатньо грошей не розглядає іпеня в якості квартири.
прямо с языка сняли то о чём я забыл сам написать. Чем будет больше в Ирпене жителей, тем менее комфортный для проживания он станет. Со временем по плотности он превратится в очередной спальник Киева, тогда я и с ним попрощаюсь. Не люблю шум авто и выхлопные газы. По этой же причине не рассматриваю Киев.
По цій причині, що пишеш, вибрав кінець Бучі. Хоча ще років 10 подумував про Ірпінь. Тепер теж подумую над просуванням далі: Ворзель/Клавдієве/Немішаєве, але щоб не далеко до ШРТ.
flyman написав:Через 5 років пів-України буде в Києві.
Есть в Ирпене ЖК Сяйво, Нью Йорк, Грин сайд, Скай (20ти этажки все в одном месте ) их 3 года заселить не могут, высох ручей понаехов. И вообще сомневаюсь, что эта тема (массовой миграции) вернется. Нет той разницы зарплат Киев/периферия чтобы продолжать банкет. Ради киевских 12 тыс против 8-10 на периферии переезжать смысла ноль. Расходы на транспорт эту разницу сразу же съедят.