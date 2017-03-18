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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 33
1. Не вище 900
9%
3
2. 901 - 1050
9%
3
3. 1050 - 1200
15%
5
4. 1201 - 1300
15%
5
5. 1301 - 1400
12%
4
6. 1401 - 1500
21%
7
7. 1501 - 1650
3%
1
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:45

  airmax78 написав:
  flyman написав:працюю віддалено, нафіга мені РТ в Києві?
чи не РТ а просто який бетонний чи цегляний паралепіпед ( (с) (тм) акурт) в Києві, якщо можна працювати з села в Тернопільській/Житомирській обл. (тре уточнити версію Франта), або з підвалу в іпенях Ірпеня/Бучі (не помню чия версія, звиняйте)

А ради чего жить-то? Что это за жизнь такая в подвале в Буче или в селе в Житомирской области? Ну ОК, работать на удаленке из села теоретически можно. Но ЧТО ТАМ ДЕЛАТЬ помимо удаленной работы??? Только спиться и повеситься.

культур-мультур і всі блага общєства тільки в Кийові в районі сєрмілі, знаєм.
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:47

  vitaliian написав:
  Первый написав:Але основна маса людей у яких є достатньо грошей не розглядає іпеня в якості квартири.
прямо с языка сняли то о чём я забыл сам написать. Чем будет больше в Ирпене жителей, тем менее комфортный для проживания он станет. Со временем по плотности он превратится в очередной спальник Киева, тогда я и с ним попрощаюсь. Не люблю шум авто и выхлопные газы. По этой же причине не рассматриваю Киев.

По цій причині, що пишеш, вибрав кінець Бучі. Хоча ще років 10 подумував про Ірпінь.
Тепер теж подумую над просуванням далі: Ворзель/Клавдієве/Немішаєве, але щоб не далеко до ШРТ.
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Тепер теж подумую над просуванням далі: Ворзель/Клавдієве/Немішаєве, але щоб не далеко до ШРТ.
видел я те электрички может ещё лет 5 ( максимум 10) протянут, а потом только дрезиной или зацепом.
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:56

  vitaliian написав:
  flyman написав:Тепер теж подумую над просуванням далі: Ворзель/Клавдієве/Немішаєве, але щоб не далеко до ШРТ.
видел я те электрички может ещё лет 5 ( максимум 10) протянут, а потом только дрезиной или зацепом.

Через 5 років пів-України буде в Києві. Просто Київ буде в межах нового Зе-кільця яке планують збудувати як велику об"їзну 2

Глеваха - Київ, Ворзель - іпеня

Зображення

РТ буде по ціні центра Лондона.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 04 сер, 2021 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Унуноктий написав:Кухня в домеЗображення

дизайн спорный, но пока все свежее, выглядит норм. Во сколько обошлась?
50 вместе с кухонным столом и журнальным столиком из столешницы. Потому что одной не хватило на остров и осталась.

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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  sequence написав:дизайн спорный, но пока все свежее, выглядит норм.
при этом внешний вид дома совсем не прованс. Скорее "провансаль", майонез
Жаба давит?

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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Через 5 років пів-України буде в Києві.
Есть в Ирпене ЖК Сяйво, Нью Йорк, Грин сайд, Скай (20ти этажки все в одном месте ) их 3 года заселить не могут, высох ручей понаехов. И вообще сомневаюсь, что эта тема (массовой миграции) вернется. Нет той разницы зарплат Киев/периферия чтобы продолжать банкет. Ради киевских 12 тыс против 8-10 на периферии переезжать смысла ноль. Расходы на транспорт эту разницу сразу же съедят.
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:хто не вліз у вікно можливостей у 2015-2016 або не протиснувся в квартирку 2017..2020, тому у 2021 залишається орендувати і чекати парапланування цін від МХЗ

с такой логикой тем, кто родился в 2000 г., нужно сразу идти на кладбище: сбережений у них в отличие от меня нет, а цены растут по дням....покупка им не светит
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:22

  Унуноктий написав:..50 вместе с кухонным столом и журнальным столиком из столешницы. Потому что одной не хватило на остров и осталась.

это без ламината, техники, мойки/смесов? Кухня без верхних ящиков?
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:34

  Serg-ik написав:..
с такой логикой тем, кто родился в 2000 г., нужно сразу идти на кладбище: сбережений у них в отличие от меня нет, а цены растут по дням....покупка им не светит

вариант, что некоторые миллениалы смогут заработать честным/нечестным трудом на квартиру не рассматривали?
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