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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8192819381948195>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 33
1. Не вище 900
9%
3
2. 901 - 1050
9%
3
3. 1050 - 1200
15%
5
4. 1201 - 1300
15%
5
5. 1301 - 1400
12%
4
6. 1401 - 1500
21%
7
7. 1501 - 1650
3%
1
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:41

  Serg-ik написав:
  sequence написав:
  Serg-ik написав:..
с такой логикой тем, кто родился в 2000 г., нужно сразу идти на кладбище: сбережений у них в отличие от меня нет, а цены растут по дням....покупка им не светит

вариант, что некоторые миллениалы смогут заработать честным/нечестным трудом на квартиру не рассматривали?

ну "ок", НЕКОТОРЫЕ-заработают. Остальным 99,5% что делать?

Чего вы спрашиваете? Ответы все уже давно обсосаны:
1) уехать в Польши;
2) снимать хрущи за коммуналку;
3) попробовать все же найти способ заработать;
4) жить у родителей
99,5% - это легкий перебор, многовато. Хотя бы 99,4%
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:12

  vitaliian написав:
  flyman написав:Через 5 років пів-України буде в Києві.
Есть в Ирпене ЖК Сяйво, Нью Йорк, Грин сайд, Скай (20ти этажки все в одном месте ) их 3 года заселить не могут, высох ручей понаехов. И вообще сомневаюсь, что эта тема (массовой миграции) вернется. Нет той разницы зарплат Киев/периферия чтобы продолжать банкет. Ради киевских 12 тыс против 8-10 на периферии переезжать смысла ноль. Расходы на транспорт эту разницу сразу же съедят.

це був стьоб в стилі растішок
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:14

  Serg-ik написав:
  flyman написав:хто не вліз у вікно можливостей у 2015-2016 або не протиснувся в квартирку 2017..2020, тому у 2021 залишається орендувати і чекати парапланування цін від МХЗ

с такой логикой тем, кто родился в 2000 г., нужно сразу идти на кладбище: сбережений у них в отличие от меня нет, а цены растут по дням....покупка им не светит

кто родился в Киеве
1. выпросить сбережения родителей
2. спадщина
3. выгодно жениться/выйти замуж.

кто родился не в Киеве
1. ехать в Польшу
2. досмотреть чужую бабушку по дпс
3. купить за 15 копеек дачу в 30км или цоколь в Ворзеле и полуживой корч. ваз2101 (или пользоваться шрт)
4. выгодно жениться/выйти замуж.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 04 сер, 2021 14:18, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:16

  Serg-ik написав:
  flyman написав:хто не вліз у вікно можливостей у 2015-2016 або не протиснувся в квартирку 2017..2020, тому у 2021 залишається орендувати і чекати парапланування цін від МХЗ

с такой логикой тем, кто родился в 2000 г., нужно сразу идти на кладбище: сбережений у них в отличие от меня нет, а цены растут по дням....покупка им не светит

молодим вчитися, працювати, хом"ячити і купляти в кризу....
мій перший цоколь появився коли молодість минула.
в розвинутих країнах, якщо виплатив іпотеку до виходу на пенсію - жизнь удалась, а ти хочеш щоб зумери вже стали лендлордами (це хіба якщо батьки лендлорди)
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:18

  sequence написав:
  Serg-ik написав:..
с такой логикой тем, кто родился в 2000 г., нужно сразу идти на кладбище: сбережений у них в отличие от меня нет, а цены растут по дням....покупка им не светит

вариант, что некоторые миллениалы смогут заработать честным/нечестным трудом на квартиру не рассматривали?

це не міленіали, а зумери, міленіали - це ти да я да ще тут багато хто з лендлордів
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:19

  sequence написав:
  Serg-ik написав:ну "ок", НЕКОТОРЫЕ-заработают. Остальным 99,5% что делать?

Чего вы спрашиваете? Ответы все уже давно обсосаны:
1) уехать в Польши;
2) снимать хрущи за коммуналку;
3) попробовать все же найти способ заработать;
4) жить у родителей
99,5% - это легкий перебор, многовато. Хотя бы 99,4%

акурт писав - женитися на бабі з бетоном
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:20

  Serg-ik написав:
  sequence написав:
  Serg-ik написав:..
с такой логикой тем, кто родился в 2000 г., нужно сразу идти на кладбище: сбережений у них в отличие от меня нет, а цены растут по дням....покупка им не светит

вариант, что некоторые миллениалы смогут заработать честным/нечестным трудом на квартиру не рассматривали?

ну "ок", НЕКОТОРЫЕ-заработают. Остальным 99,5% что делать?

Посмотрите на это по-другому. Квартир покупают не столько, сколько заработали, а столько, сколько продают. При этом предложение плюс-минус постоянное. Что-то в виде спадщины, переезда, женитьбы, что-то строят. В течении жизни большая половина людей как-то обзаводятся квартирами. Даже вы со своими накоплениями можете купить (и даже в Киеве), но не хотите. Чем другие хуже? Запросы поскромней и покупают. Я бы оценил количество людей, которые будут жить до конца жизни в аренде, как 5-10%. И то в большинстве случаев потому что не захотят покупать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Я бы оценил количество людей, которые будут жить до конца жизни в аренде, как 5-10%.
кто пенсионеру сдаст в аренду квартиру? на пенсии многие на дачах окапываются, брошенную дачу на русановских садах в теории можно поискать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:31

  flyman написав:це не міленіали, а зумери, міленіали - це ти да я да ще тут багато хто з лендлордів

Cтоп машина!
п.Флаймен став флетлордом???
Нарешті здав в оренду бучанський напівпідвал?
Чи знайшов орендарів в дерев,яні хати колгоспної епохи, в житомирських лісових селах???
П.С. Можливо, київські ІТшники захотіло зробити релокацію, перебратись на чисте свіже повітря???? З Києва в Єпеня Єпенів???
Востаннє редагувалось Frant в Сер 04 сер, 2021 14:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:32

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  Первый написав:Але основна маса людей у яких є достатньо грошей не розглядає іпеня в якості квартири.
прямо с языка сняли то о чём я забыл сам написать. Чем будет больше в Ирпене жителей, тем менее комфортный для проживания он станет. Со временем по плотности он превратится в очередной спальник Киева, тогда я и с ним попрощаюсь. Не люблю шум авто и выхлопные газы. По этой же причине не рассматриваю Киев.

Поздно вечером в центре Киева проезжает 1 машина в минуту в лучшем случае. После 23:30 по проезжей части можно гулять. Зато утром и вечером не надо штурмовать ОТ или ШРТ - вышел и дошел пешком куда тебе надо. В любое время. В +/- любую погоду. Это и есть комфорт, условная свобода и независимость.

Это в каком таком центре? На б-рах Шевченко и Украинки довольно таки плотный трафик, на мостах тоже. Где-то на Богомольца может и 1 машина.
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