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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 сер, 2021 13:41
Serg-ik написав: sequence написав: Serg-ik написав:
..
с такой логикой тем, кто родился в 2000 г., нужно сразу идти на кладбище: сбережений у них в отличие от меня нет, а цены растут по дням....покупка им не светит
вариант, что некоторые миллениалы смогут заработать честным/нечестным трудом на квартиру не рассматривали?
ну "ок", НЕКОТОРЫЕ-заработают. Остальным 99,5% что делать?
Чего вы спрашиваете? Ответы все уже давно обсосаны:
1) уехать в Польши;
2) снимать хрущи за коммуналку;
3) попробовать все же найти способ заработать;
4) жить у родителей
99,5% - это легкий перебор, многовато. Хотя бы 99,4%
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Додано: Сер 04 сер, 2021 14:12
vitaliian написав: flyman написав:
Через 5 років пів-України буде в Києві.
Есть в Ирпене ЖК Сяйво, Нью Йорк, Грин сайд, Скай (20ти этажки все в одном месте ) их 3 года заселить не могут, высох ручей понаехов. И вообще сомневаюсь, что эта тема (массовой миграции) вернется. Нет той разницы зарплат Киев/периферия чтобы продолжать банкет. Ради киевских 12 тыс против 8-10 на периферии переезжать смысла ноль. Расходы на транспорт эту разницу сразу же съедят.
це був стьоб в стилі растішок
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flyman
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Додано: Сер 04 сер, 2021 14:14
Serg-ik написав: flyman написав:
хто не вліз у вікно можливостей у 2015-2016 або не протиснувся в квартирку 2017..2020, тому у 2021 залишається орендувати і чекати парапланування цін від МХЗ
с такой логикой тем, кто родился в 2000 г., нужно сразу идти на кладбище: сбережений у них в отличие от меня нет, а цены растут по дням....покупка им не светит
кто родился в Киеве
1. выпросить сбережения родителей
2. спадщина
3. выгодно жениться/выйти замуж.
кто родился не в Киеве
1. ехать в Польшу
2. досмотреть чужую бабушку по дпс
3. купить за 15 копеек дачу в 30км или цоколь в Ворзеле и полуживой корч. ваз2101 (или пользоваться шрт)
4. выгодно жениться/выйти замуж.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 04 сер, 2021 14:18, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 14:16
Serg-ik написав: flyman написав:
хто не вліз у вікно можливостей у 2015-2016 або не протиснувся в квартирку 2017..2020, тому у 2021 залишається орендувати і чекати парапланування цін від МХЗ
с такой логикой тем, кто родился в 2000 г., нужно сразу идти на кладбище: сбережений у них в отличие от меня нет, а цены растут по дням....покупка им не светит
молодим вчитися, працювати, хом"ячити і купляти в кризу....
мій перший цоколь появився коли молодість минула.
в розвинутих країнах, якщо виплатив іпотеку до виходу на пенсію - жизнь удалась, а ти хочеш щоб зумери вже стали лендлордами (це хіба якщо батьки лендлорди)
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2
Додано: Сер 04 сер, 2021 14:18
sequence написав: Serg-ik написав:
..
с такой логикой тем, кто родился в 2000 г., нужно сразу идти на кладбище: сбережений у них в отличие от меня нет, а цены растут по дням....покупка им не светит
вариант, что некоторые миллениалы смогут заработать честным/нечестным трудом на квартиру не рассматривали?
це не міленіали, а зумери, міленіали - це ти да я да ще тут багато хто з лендлордів
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Додано: Сер 04 сер, 2021 14:19
sequence написав: Serg-ik написав:
ну "ок", НЕКОТОРЫЕ-заработают. Остальным 99,5% что делать?
Чего вы спрашиваете? Ответы все уже давно обсосаны:
1) уехать в Польши;
2) снимать хрущи за коммуналку;
3) попробовать все же найти способ заработать;
4) жить у родителей
99,5% - это легкий перебор, многовато. Хотя бы 99,4%
акурт писав - женитися на бабі з бетоном
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flyman
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Додано: Сер 04 сер, 2021 14:20
Serg-ik написав: sequence написав: Serg-ik написав:
..
с такой логикой тем, кто родился в 2000 г., нужно сразу идти на кладбище: сбережений у них в отличие от меня нет, а цены растут по дням....покупка им не светит
вариант, что некоторые миллениалы смогут заработать честным/нечестным трудом на квартиру не рассматривали?
ну "ок", НЕКОТОРЫЕ-заработают. Остальным 99,5% что делать?
Посмотрите на это по-другому. Квартир покупают не столько, сколько заработали, а столько, сколько продают.
При этом предложение плюс-минус постоянное. Что-то в виде спадщины, переезда, женитьбы, что-то строят. В течении жизни большая половина людей как-то обзаводятся квартирами. Даже вы со своими накоплениями можете купить (и даже в Киеве), но не хотите. Чем другие хуже? Запросы поскромней и покупают. Я бы оценил количество людей, которые будут жить до конца жизни в аренде, как 5-10%. И то в большинстве случаев потому что не захотят покупать.
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Vlad442
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Додано: Сер 04 сер, 2021 14:22
Vlad442 написав:
Я бы оценил количество людей, которые будут жить до конца жизни в аренде, как 5-10%.
кто пенсионеру сдаст в аренду квартиру? на пенсии многие на дачах окапываются, брошенную дачу на русановских садах в теории можно поискать.
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vitaliian
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Додано: Сер 04 сер, 2021 14:31
flyman написав:
це не міленіали, а зумери, міленіали - це ти да я да ще тут багато хто з лендлордів
Cтоп машина!
п.Флаймен став флетлордом???
Нарешті здав в оренду бучанський напівпідвал?
Чи знайшов орендарів в дерев,яні хати колгоспної епохи, в житомирських лісових селах???
П.С. Можливо, київські ІТшники захотіло зробити релокацію, перебратись на чисте свіже повітря???? З Києва в Єпеня Єпенів???
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 04 сер, 2021 14:41, всього редагувалось 2 разів.
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Frant
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Додано: Сер 04 сер, 2021 14:32
airmax78 написав: vitaliian написав: Первый написав:
Але основна маса людей у яких є достатньо грошей не розглядає іпеня в якості квартири.
прямо с языка сняли то о чём я забыл сам написать. Чем будет больше в Ирпене жителей, тем менее комфортный для проживания он станет. Со временем по плотности он превратится в очередной спальник Киева, тогда я и с ним попрощаюсь. Не люблю шум авто и выхлопные газы. По этой же причине не рассматриваю Киев.
Поздно вечером в центре Киева проезжает 1 машина в минуту в лучшем случае. После 23:30 по проезжей части можно гулять. Зато утром и вечером не надо штурмовать ОТ или ШРТ - вышел и дошел пешком куда тебе надо. В любое время. В +/- любую погоду. Это и есть комфорт, условная свобода и независимость.
Это в каком таком центре? На б-рах Шевченко и Украинки довольно таки плотный трафик, на мостах тоже. Где-то на Богомольца может и 1 машина.
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Ромасик
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