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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8192819381948195

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 33
1. Не вище 900
9%
3
2. 901 - 1050
9%
3
3. 1050 - 1200
15%
5
4. 1201 - 1300
15%
5
5. 1301 - 1400
12%
4
6. 1401 - 1500
21%
7
7. 1501 - 1650
3%
1
8. 1651 - 1800
3%
1
9. Більше 1800
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:34

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Я бы оценил количество людей, которые будут жить до конца жизни в аренде, как 5-10%.
кто пенсионеру сдаст в аренду квартиру? на пенсии многие на дачах окапываются, брошенную дачу на русановских садах в теории можно поискать.

Позвоните, представьтесь пенсионером, спросите, сдадут ли вам. Первый пятиэтажки, чем плохо для пенсионера? Если еще лицевые счета на себя переоформить, то можно и субсидию оформлять.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-2- ... 97cc1768f5

Вот еще
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno ... 97cc1768f5
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-kv ... 882b76ae90
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-kv ... 882b76ae90
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dolgosr ... derIndex=5
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Поздно вечером в центре Киева проезжает 1 машина в минуту в лучшем случае. После 23:30 по проезжей части можно гулять. Зато утром и вечером не надо штурмовать ОТ или ШРТ - вышел и дошел пешком куда тебе надо. В любое время. В +/- любую погоду. Это и есть комфорт, условная свобода и независимость.
о какой свободе может говорить человек который ходит на работу? он зависим 1. от локации места работы 2. от распорядка раб.дня 3. от начальника, который может подчиненного смешать с г-ом 4. от коллег которые могут приносить заразные болячки, кушать, пукать на рабочем месте и при этом ещё рассказывать скучные истории.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 04 сер, 2021 15:02, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:43

  vitaliian написав:Что лучше съездить 2 раза в год в киевскую больницу или 365 дней дышать выхлопными газами

  vitaliian написав:Если вас заставляют работать в Киеве или внушили что в 10км от Киева жизни нет то свободой здесь даже не пахнет, вы раб ваших убеждений.

Наскільки комфортно жити пересічному в Єпенях???
За 10 км від Києва??? Якщо умови там явно гірші, ніж в Києві???

Ось що написав мешканець Ірпеня про "комфорт" його рідного міста:
  vitaliian написав:ирпень поделен пополам веткой ж/д, развивается только та часть где центр. садики платные, школы переполнены, из больниц только военный госпиталь (амбулатории не считаем). В некоторых районах пропадает э/энергия. Кроме продуктов, лекарств и топлива всё покупается в Киеве. Район села стоянка не рекомендую (90% котеджей и 50% таунов там). Если не болеть Ирпень - норм.

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Востаннє редагувалось Frant в Сер 04 сер, 2021 14:54, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:а по вечерам искать место для парковки

Только сейчас обратил внимание, что очень редко у арендатора есть машина.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:01

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Я бы оценил количество людей, которые будут жить до конца жизни в аренде, как 5-10%.
кто пенсионеру сдаст в аренду квартиру? на пенсии многие на дачах окапываются, брошенную дачу на русановских садах в теории можно поискать.

Позвоните, представьтесь пенсионером, спросите, сдадут ли вам. Первый пятиэтажки, чем плохо для пенсионера? Если еще лицевые счета на себя переоформить, то можно и субсидию оформлять.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-2- ... 97cc1768f5

Вот еще
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno ... 97cc1768f5
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-kv ... 882b76ae90
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-kv ... 882b76ae90
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dolgosr ... derIndex=5

В Польщі набагато легше. Знаю, бо коли ходив на перегляди, то бачив, що приходили пенси. Крім того, в кавалірку з якої з"їхав, знаю, що засели сінйору.
Можливо пов"язано з тим, що там не дуже заведено жити як в нас по 2-3 покоління в одній квартирі (Успіху привіт).
flyman
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