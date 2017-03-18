Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Поздно вечером в центре Киева проезжает 1 машина в минуту в лучшем случае. После 23:30 по проезжей части можно гулять. Зато утром и вечером не надо штурмовать ОТ или ШРТ - вышел и дошел пешком куда тебе надо. В любое время. В +/- любую погоду. Это и есть комфорт, условная свобода и независимость.
о какой свободе может говорить человек который ходит на работу? он зависим 1. от локации места работы 2. от распорядка раб.дня 3. от начальника, который может подчиненного смешать с г-ом 4. от коллег которые могут приносить заразные болячки, кушать, пукать на рабочем месте и при этом ещё рассказывать скучные истории.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 04 сер, 2021 15:02, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:Что лучше съездить 2 раза в год в киевскую больницу или 365 дней дышать выхлопными газами
vitaliian написав:Если вас заставляют работать в Киеве или внушили что в 10км от Киева жизни нет то свободой здесь даже не пахнет, вы раб ваших убеждений.
Наскільки комфортно жити пересічному в Єпенях??? За 10 км від Києва??? Якщо умови там явно гірші, ніж в Києві???
Ось що написав мешканець Ірпеня про "комфорт" його рідного міста:
vitaliian написав:ирпень поделен пополам веткой ж/д, развивается только та часть где центр. садики платные, школы переполнены, из больниц только военный госпиталь (амбулатории не считаем). В некоторых районах пропадает э/энергия. Кроме продуктов, лекарств и топлива всё покупается в Киеве. Район села стоянка не рекомендую (90% котеджей и 50% таунов там). Если не болеть Ирпень - норм.
В Польщі набагато легше. Знаю, бо коли ходив на перегляди, то бачив, що приходили пенси. Крім того, в кавалірку з якої з"їхав, знаю, що засели сінйору. Можливо пов"язано з тим, що там не дуже заведено жити як в нас по 2-3 покоління в одній квартирі (Успіху привіт).